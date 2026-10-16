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Общество / Здоровье

Псковский маммолог развеял мифы о дезодорантах и бюстгальтерах

16 октября 2026 года, 15:52

Ведущий онколог-маммолог, врач-хирург Псковского областного онкодиспансера Сергей Калиновский развеял популярные бытовые мифы о причинах рака молочной железы. Об этом он рассказал в эфире «Анамнеза» на «Серебряном дожде».

Псковский маммолог развеял мифы о дезодорантах и бюстгальтерах

Фото: ПАИ

По его словам, дезодоранты, в том числе содержащие алюминий, не имеют доказанной связи с развитием рака молочной железы. «Нет таких исследований, чтобы они точно вызывали рак молочной железы. Это, как я говорю, от лукавого, наверное, больше», – обратил свое внимание гость радиоэфира. Не влияют на заболеваемость и бюстгальтеры с жёсткими косточками, даже если они подобраны не по размеру.

Загар топлес, который иногда относят к факторам риска, добавил Сергей Калиновский, скорее опасен в контексте меланомы и рака кожи, а не молочной железы. «Солнечное излучение в развитии меланомы кожи будет влиять», – пояснил врач.

Что касается травм, то здесь связь хоть и прослеживается, но не является прямой. Часть пациенток связывает появление опухоли с ударом или ушибом, однако, отметил маммолог, женщина могла просто не обследовать грудь раньше, а после травмы начала её ощупывать и обнаружила новообразование, которое существовала уже давно. 

«Связь с травмой такая относительно есть, но мы травмируемся всю жизнь. Не у всех женщин после этого развивается рак молочной железы», – резюмировал врач.

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