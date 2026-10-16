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Общество

Стало известно второе заведение, которое Ивлев преобразит в Великих Луках

16 октября 2026 года, 15:54

Телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев приехал в Великие Луки на съёмки шоу «На ножах», и уже известно второе заведение, которое он возьмётся обновить. Об этом сообщает районная газета «Великолукская правда. Новости».

Стало известно второе заведение, которое Ивлев преобразит в Великих Луках

Фото: Валентин Валентинов

Первым пунктом стало кафе «Поцелуй в метро» – там съёмки прошли в четверг, 15 октября. Следующей точкой, согласно данным издания, станет столовая «Досыта». Информацию редакции подтвердили собственные источники.

Программа «На ножах» выходит на телеканале «Пятница!».

В каждом выпуске Константин Ивлев помогает владельцам заведений перезапустить бизнес: разбирает ошибки в меню, сервисе и организации кухни, после чего полностью меняет концепцию ресторана. Завершается выпуск повторным открытием обновлённого заведения – и нередко именно после съёмок оно получает вторую жизнь.

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