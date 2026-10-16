Псковичей приглашают посмотреть на Сатурн и Галактику Андромеды

Жителей Пскова приглашают на вечерние астрономические наблюдения на стадионе «Электрон» – они пройдут 16 октября с 20:00 до 23:00. Об этом сообщил директор Псковского планетария Владимир Колпаков в группе «АстроПсков» в «ВКонтакте».

Погода, по его словам, на этот раз благоприятствует: в большой телескоп можно будет рассмотреть Сатурн, Галактику Андромеды и другие небесные красоты.

Мероприятие бесплатное – от гостей требуется лишь одеться теплее. Проект «Небо зовёт!» реализуется в рамках социально значимого молодёжного проекта при участии в городском конкурсе «Есть идея», а также проекта «Звёздный класс».

Владимир Колпаков отдельно обратился к автовладельцам: машины лучше оставлять на парковке у главного здания и не заезжать на стадион, где будут стоять телескопы. Иначе фары ослепят наблюдателей, и увидеть что-либо в приборы не получится.