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Общество

Псковичей приглашают посмотреть на Сатурн и Галактику Андромеды

16 октября 2026 года, 13:00

Жителей Пскова приглашают на вечерние астрономические наблюдения на стадионе «Электрон» – они пройдут 16 октября с 20:00 до 23:00. Об этом сообщил директор Псковского планетария Владимир Колпаков в группе «АстроПсков» в «ВКонтакте».

Псковичей приглашают посмотреть на Сатурн и Галактику Андромеды

Фото из группы «АстроПсков» в «ВКонтакте»

Погода, по его словам, на этот раз благоприятствует: в большой телескоп можно будет рассмотреть Сатурн, Галактику Андромеды и другие небесные красоты. 

Мероприятие бесплатное – от гостей требуется лишь одеться теплее. Проект «Небо зовёт!» реализуется в рамках социально значимого молодёжного проекта при участии в городском конкурсе «Есть идея», а также проекта «Звёздный класс».

Владимир Колпаков отдельно обратился к автовладельцам: машины лучше оставлять на парковке у главного здания и не заезжать на стадион, где будут стоять телескопы. Иначе фары ослепят наблюдателей, и увидеть что-либо в приборы не получится.

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