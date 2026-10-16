Приставы взыскали с псковички 574 тысячи рублей за заросшую автостоянку

Жительнице Пскова пришлось заплатить 574 тысячи рублей за арендованный, но так и не использованный участок под автостоянку. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Псковской области.

Землю площадью 1180 квадратных метров между домами №89 и №91 женщина получила по итогам торгов ещё в 2018 году – в аренду на 49 лет. Однако дело не пошло, и площадка заросла бурьяном. Арендатор посчитала: раз стоянка пустует, то и платить не нужно. В итоге за шесть лет накопился долг почти в 500 тысяч рублей.

Суд занял другую позицию: неиспользование земли – проблема арендатора, а не основание для неуплаты. Ответчица проигнорировала и досудебную претензию, и заседания, поэтому дело рассмотрели без неё. Исполнительный лист попал в отделение судебных приставов по Пскову № 2. Должницу предупредили, что погасить задолженность нужно за пять дней, но она бездействовала.

Тогда приставы обратили взыскание на её счета и зарплату и ограничили выезд за границу. Чтобы выявить скрытые активы, они запросили данные в Росреестре и обнаружили у женщины собственную недвижимость. На частный дом и участок наложили арест – после этого псковичка полностью погасила 574 тысячи рублей.