Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Приставы взыскали с псковички 574 тысячи рублей за заросшую автостоянку

16 октября 2026 года, 12:40

Жительнице Пскова пришлось заплатить 574 тысячи рублей за арендованный, но так и не использованный участок под автостоянку. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по Псковской области.

Приставы взыскали с псковички 574 тысячи рублей за заросшую автостоянку

Фото Дарьи Хватковой

Землю площадью 1180 квадратных метров между домами №89 и №91 женщина получила по итогам торгов ещё в 2018 году – в аренду на 49 лет. Однако дело не пошло, и площадка заросла бурьяном. Арендатор посчитала: раз стоянка пустует, то и платить не нужно. В итоге за шесть лет накопился долг почти в 500 тысяч рублей.

Суд занял другую позицию: неиспользование земли – проблема арендатора, а не основание для неуплаты. Ответчица проигнорировала и досудебную претензию, и заседания, поэтому дело рассмотрели без неё. Исполнительный лист попал в отделение судебных приставов по Пскову № 2. Должницу предупредили, что погасить задолженность нужно за пять дней, но она бездействовала.

Тогда приставы обратили взыскание на её счета и зарплату и ограничили выезд за границу. Чтобы выявить скрытые активы, они запросили данные в Росреестре и обнаружили у женщины собственную недвижимость. На частный дом и участок наложили арест – после этого псковичка полностью погасила 574 тысячи рублей.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В Пскове арестовали двоих мужчин по делу о вымогательстве 1,5 млн рублей
В музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова в Вечаше начала работу выставка «Умножающие красоту»
Под Себежем при пожаре в доме пострадали два человека
Эксперты Минэкономразвития оценивают новый турмаршрут Псковской области
612,8 тысяч пассажиров перевезла «Ласточка» между Псковом и Петербургом за девять месяцев
Районные газеты Псковской области читают 68% жителей муниципалитетов – Ведерников
Систему привлечения переселенцев из-за рубежа выстроили в Псковской области
Михаил Ведерников назвал ответственность ключевым трендом современной журналистики
Псков претендует на титул «Молодёжной столицы России – 2027»

Комментарии

Авторизация
No comments
Пока ничего не болит

Общество / Здоровье
19 октября 09:12

Пока ничего не болит

Почему диспансеризацию не стоит откладывать
История на ощупь

Общество
21 октября 08:38

История на ощупь

В Острове создают музей памяти воинов-вертолетчиков
Правила хорошего вида

Общество
15 октября 11:01

Правила хорошего вида

Как Псков наводит порядок в торговле и рекламе