Ух ты, какая классная!

Школьная форма с иголочки, разноцветные ранцы, белые банты, букеты цветов, воздушные шары, рвущиеся в голубое солнечное небо, волнующиеся родители и дети - в Дно День знаний встретили в новой школе.
Школьная форма с иголочки, разноцветные ранцы, белые банты, букеты цветов, воздушные шары, рвущиеся в голубое солнечное небо, волнующиеся родители и дети - в Дно День знаний встретили в новой школе.
- Здесь же лифт есть, - говорили мальчику сочувствующие взрослые, обгоняя его на лестнице.
- Что вы, - отвечала за Костю мама Екатерина. - Он ни на лифте ехать не хочет, ни в коляске. Говорит, что своими ногами хочет войти в новый класс.
- Школа замечательная, - говорит Екатерина Михайлова. - В ней все сделано для удобства детей. Уверена, что сыну будет удобно и комфортно здесь учиться.
Шквал заявлений начал поступать к нам уже в конце августа, когда стало совершенно ясно, что с 1 сентября школа начнет работать.
- В столовой трехуровневые стулья для каждого возраста, - показывает она. - Пищеблок настолько современно оборудован, что наши сотрудники боятся к нему приближаться, но ничего - с завтрашнего дня начнут готовить.
Радость всего педсостава - современный спортивный и актовый зал. Спортзала у школы раньше не было, приходилось выкручиваться: заниматься на улице или арендовать зал у других.
- Очень удобно, даже мне с моим ростом, - признался спикер областного Собрания депутатов Александр Котов, присев за один из компьютеров.
- На это и рассчитано, - говорит Татьяна Щукина. - Дети же теперь рослые пошли, это тоже важно учитывать. Нам б сюда в этот кабинет молодого инициативного информатика.
Нужен школе и физик, и математик, да и просто мужчин-учителей коллективу не хватает.
- Я лично ездила в наш университет, приглашала к нам работать выпускников, - признается директор. - Но молодые учителя хотят получать хорошие зарплаты.
Чтобы решить этот вопрос регион участвует в программе «Земский учитель», согласно которому педагог, который приедет работать в район получит около 1 млн рублей.
Текст справки
Для нас принципиально важно, чтобы наша молодежь получала качественное среднее, среднее специальное, высшее образование. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы молодые люди оставались работать на территории Псковской области.
- Хорошо учитесь — мы к этому времени откроем много предприятий, больниц и дворцов культуры, где вы сможете себя реализовать. Мы вас очень ждем, - говорил он ребятам.
Покидать школу ребята не спешили, ходили по коридорам там и тут периодически восклицая: «Ух ты, какая классная!». Да и домой после уроков их теперь будет не загнать. На территории учреждения новый детский городок, лазилки и ползалки, спортивные тренажеры – есть, где душу отвести.