Ух ты, какая классная!

Школьная форма с иголочки, разноцветные ранцы, белые банты, букеты цветов, воздушные шары, рвущиеся в голубое солнечное небо, волнующиеся родители и дети - в Дно День знаний встретили в новой школе.

Косте Михайлову с трудом дается передвижение. У него проблемы с опорно-двигательным аппаратом, но в свой новый класс он пожелал идти сам. Костя - ученик уже третьего класса, и пока школу строили, был на домашнем обучении. - Здесь же лифт есть, - говорили мальчику сочувствующие взрослые, обгоняя его на лестнице. - Что вы, - отвечала за Костю мама Екатерина. - Он ни на лифте ехать не хочет, ни в коляске. Говорит, что своими ногами хочет войти в новый класс.

Класс для детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором будет теперь учиться Костя, выглядит, как картинка из презентационного альбома. Специальные раздвижные парты, за которыми удобно сидеть ребенку, мягкие кресла, в которых можно отдохнуть, удобно устроившись, и даже специальный шкаф с выдвижными полками, чтобы ученикам было удобно выставлять свои поделки и достижения. И это не говоря уже о компьютере, интерактивной доске и другом развивающем и нужном особым учениками оборудовании. - Школа замечательная, - говорит Екатерина Михайлова. - В ней все сделано для удобства детей. Уверена, что сыну будет удобно и комфортно здесь учиться.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ ФОТОРЕПОРТАЖ 02.09.2019 17:01 Как выглядит новая школа в Дно

ОЧЕНЬ УДОБНО

О школе мечтали, но до конца поверить в то, что с первого сентября новое современное здание откроет свои двери, смогли далеко не все.

Шквал заявлений начал поступать к нам уже в конце августа, когда стало совершенно ясно, что с 1 сентября школа начнет работать.

Татьяна Щукина,

директор дновской школы №50 Т

Она проводит гостям, в числе которых, и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, экскурсию по школе и смеется, говоря, что всю первую учебную неделю, наверное, ей придется поработать ни директором, а экскурсоводом.

Это и понятно. Школа такая, что глаз не оторвать, хочется ходить и любоваться, заглядывая в каждую дверь. - В столовой трехуровневые стулья для каждого возраста, - показывает она. - Пищеблок настолько современно оборудован, что наши сотрудники боятся к нему приближаться, но ничего - с завтрашнего дня начнут готовить. Радость всего педсостава - современный спортивный и актовый зал. Спортзала у школы раньше не было, приходилось выкручиваться: заниматься на улице или арендовать зал у других.

Кабинет информатики - еще одна изюминка учебного учреждения. 25 отдельных современных автоматизированных рабочих мест. - Очень удобно, даже мне с моим ростом, - признался спикер областного Собрания депутатов Александр Котов, присев за один из компьютеров. - На это и рассчитано, - говорит Татьяна Щукина. - Дети же теперь рослые пошли, это тоже важно учитывать. Нам б сюда в этот кабинет молодого инициативного информатика. Нужен школе и физик, и математик, да и просто мужчин-учителей коллективу не хватает. - Я лично ездила в наш университет, приглашала к нам работать выпускников, - признается директор. - Но молодые учителя хотят получать хорошие зарплаты. Чтобы решить этот вопрос регион участвует в программе «Земский учитель», согласно которому педагог, который приедет работать в район получит около 1 млн рублей.

СПРАВКА Текст справки

КАЧЕСТВО - ВО!

Новая школа построена на месте старого аварийного здания, где дети учились в две смены. В этом году здесь да первых класса, 50 маленьких учеников.

Для нас принципиально важно, чтобы наша молодежь получала качественное среднее, среднее специальное, высшее образование. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы молодые люди оставались работать на территории Псковской области.

Михаил Ведерников, губернатор Псковской области