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Общество / Образование

Ух ты, какая классная!

Дновские школьники очарованы своей новой школой (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Текст:
Ольга Нефёдова
2 сентября 2019 года, 17:17
Фото: Мария Овсяник, Псковское областное Собрание депутатов
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Школьная форма с иголочки, разноцветные ранцы, белые банты, букеты цветов, воздушные шары, рвущиеся в голубое солнечное небо, волнующиеся родители и дети - в Дно День знаний встретили в новой школе.

Ух ты, какая классная!
Новая школа рассчитана на 500 учеников.
Фото Марии Овсяник, Псковское областное Собрание депутатов
Косте Михайлову с трудом дается передвижение. У него проблемы с опорно-двигательным аппаратом, но в свой новый класс он пожелал идти сам. Костя - ученик уже третьего класса, и пока школу строили, был на домашнем обучении.

- Здесь же лифт есть, - говорили мальчику сочувствующие взрослые, обгоняя его на лестнице.

- Что вы, - отвечала за Костю мама Екатерина. - Он ни на лифте ехать не хочет, ни в коляске. Говорит, что своими ногами хочет войти в новый класс.

Ух ты, какая классная!
Для детей здесь работают классы робототехники и 3D-моделирования.
Фото Марии Овсяник, Псковское областное Собрание депутатов.
Класс для детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором будет теперь учиться Костя, выглядит, как картинка из презентационного альбома. Специальные раздвижные парты, за которыми удобно сидеть ребенку, мягкие кресла, в которых можно отдохнуть, удобно устроившись, и даже специальный шкаф с выдвижными полками, чтобы ученикам было удобно выставлять свои поделки и достижения. И это не говоря уже о компьютере, интерактивной доске и другом развивающем и нужном особым учениками оборудовании.

- Школа замечательная, - говорит Екатерина Михайлова. - В ней все сделано для удобства детей. Уверена, что сыну будет удобно и комфортно здесь учиться.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ ФОТОРЕПОРТАЖ
Как выглядит новая школа в Дно

ОЧЕНЬ УДОБНО

О школе мечтали, но до конца поверить в то, что с первого сентября новое современное здание откроет свои двери, смогли далеко не все.

Шквал заявлений начал поступать к нам уже в конце августа, когда стало совершенно ясно, что с 1 сентября школа начнет работать.


Ух ты, какая классная!Татьяна Щукина,
директор дновской школы №50 Т
Она проводит гостям, в числе которых, и губернатор Псковской области Михаил Ведерников, экскурсию по школе и смеется, говоря, что всю первую учебную неделю, наверное, ей придется поработать ни директором, а экскурсоводом.

Это и понятно. Школа такая, что глаз не оторвать, хочется ходить и любоваться, заглядывая в каждую дверь.

- В столовой трехуровневые стулья для каждого возраста, - показывает она. - Пищеблок настолько современно оборудован, что наши сотрудники боятся к нему приближаться, но ничего - с завтрашнего дня начнут готовить.

Радость всего педсостава - современный спортивный и актовый зал. Спортзала у школы раньше не было, приходилось выкручиваться: заниматься на улице или арендовать зал у других.

Ух ты, какая классная!

Фото Марии Овсяник, Псковское областное Собрание депутатов.
Кабинет информатики - еще одна изюминка учебного учреждения. 25 отдельных современных автоматизированных рабочих мест.

- Очень удобно, даже мне с моим ростом, - признался спикер областного Собрания депутатов Александр Котов, присев за один из компьютеров.

- На это и рассчитано, - говорит Татьяна Щукина. - Дети же теперь рослые пошли, это тоже важно учитывать. Нам б сюда в этот кабинет молодого инициативного информатика.

Нужен школе и физик, и математик, да и просто мужчин-учителей коллективу не хватает.

- Я лично ездила в наш университет, приглашала к нам работать выпускников, - признается директор. - Но молодые учителя хотят получать хорошие зарплаты.

Чтобы решить этот вопрос регион участвует в программе «Земский учитель», согласно которому педагог, который приедет работать в район получит около 1 млн рублей.

Ух ты, какая классная!
Первый звонок дали девятиклассник Сергей Жилин и первоклассница Дарина Красавина.
Фото Марии Овсяник, Псковское областное Собрание депутатов.
СПРАВКА

Текст справки

КАЧЕСТВО - ВО!

Новая школа построена на месте старого аварийного здания, где дети учились в две смены. В этом году здесь да первых класса, 50 маленьких учеников.

Для нас принципиально важно, чтобы наша молодежь получала качественное среднее, среднее специальное, высшее образование. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы молодые люди оставались работать на территории Псковской области.


Ух ты, какая классная!Михаил Ведерников, губернатор Псковской области
Первыми в школу вместе с Михаилом Ведерниковым вошли первоклассники.

- Хорошо учитесь — мы к этому времени откроем много предприятий, больниц и дворцов культуры, где вы сможете себя реализовать. Мы вас очень ждем, - говорил он ребятам.

Покидать школу ребята не спешили, ходили по коридорам там и тут периодически восклицая: «Ух ты, какая классная!». Да и домой после уроков их теперь будет не загнать. На территории учреждения новый детский городок, лазилки и ползалки, спортивные тренажеры – есть, где душу отвести.

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