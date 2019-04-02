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Общество / Образование

Праздник ума

В Пскове прошли Кикоинские чтения впервые за их 33-летнюю историю

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Алексей Кедров
2 апреля 2019 года, 08:23
Фото: Дарья Хваткова
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К нам приехали ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Великого Новгорода и других городов — всего более 220 человек.

Они обменялись опытом, представили научные доклады, исследования в области разделения изотопов, физики твердого тела, ядерной медицины.

В числе почетных гостей были президент Курчатовского института Михаил Ковальчук и академик, председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислав Панченко. Проведение чтений, которые традиционно проходили на базе Курчатовского института, в Псковской области стало возможным благодаря договоренности губернатора Михаила Ведерникова с Михаилом Ковальчуком. Теперь планируют, что Кикоинские чтения получат постоянную прописку в Пскове.

Наш вклад

— Сегодня идет борьба только за голову, все остальное — ерунда, — сказал Михаил Ковальчук. — Псков —  уникальное место, где интеллект может взращиваться и множится. Посмотрите на фасад первой школы Пскова: там висят памятные доски с именами Брадиса — каждый в школе учился по его математическим таблицам, выдающегося биолога-академика Зильбера, литератора Тынянова, писателя Каверина, физика Кикоина. Особенно важно, что вы находитесь на границе с Евросоюзом — надо дать им пример. Хочу поблагодарить Михаила Юрьевича Ведерникова, он человек современный, молодой, мгновенно откликнулся, и только благодаря его правильному отношению и мгновенной реакции стал возможен этот праздник ума.

По решению Михаила Ведерникова в Псковской области учредят премию имени И. К. Кикоина. За высокие достижения в изучении физики премии будут вручать ежегодно учащимся старших классов школ и ученым. В этом году размер поощрения для школьников составит 15 тысяч рублей, а для деятелей науки — 50 тысяч рублей. Но главным призом, по мнению губернатора, должна стать стажировка в Курчатовском институте.

— Премии для талантливых школьников и ученых — наш вклад в увековечивание памяти выдающегося физика-экспериментатора Исаака Константиновича Кикоина, выросшего в Пскове, а также стимул для наших ребят изучать главную науку об устройстве мира, — сказал Михаил Ведерников во время торжественного заседания на 33-х Кикоинских научных чтениях.

Бюсты дважды Героев ставили в родном городе, Псков — город детства Кикоина, именно здесь он попросил себя увековечить..
Фото Сергея Герасимова.

Квантовый дизайн

Сами чтения начались с церемонии возложения цветов к бюсту великого ученого, который находится на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Гражданской, но быстро переросли в неформальную встречу в кафе «Кофе с Кикоиным», расположенном рядом.

Владельцы кафе рассказали, что в социальных сетях публикуют задачи по физике из журнала «Квант», который в свое время издавал Кикоин. При стилистическом оформлении кафе они учитывали дизайн этого журнала.

Михаил Ковальчук и Михаил Ведерников оценили дизайн кафе, вдохновением для которого послужил журнал Кикоина «Квант».
Фото Дарьи Хватковой.
Михаил Ведерников и Михаил Ковальчук вручили владельцам кафе благодарственное письмо за популяризацию имени и научного наследия выдающегося земляка.

Участники научной конференции посетили также детский технопарк «Кванториум» и побывали в средней общеобразовательной школе № 1, где учился И. К. Кикоин. 

СПРАВКА

Кикоинские чтения проходят с 1985 года и приурочены ко дню рождения выдающегося академика, физика-экспериментатора Исаака Константиновича Кикоина (1908–1984). Его исследования внесли огромный вклад в различные области физики, в создание атомного оружия. Просветительская деятельность Исаака Кикоина во многом способствовала расцвету естественно-научного знания и образования в нашей стране. Академик Кикоин был одним из первых ученых, кто вместе с Игорем Курчатовым стоял у истоков советского атомного проекта, создания в 1943 году секретной Лаборатории № 2, ныне НИЦ «Курчатовский институт». Ученый был дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден орденами Ленина, был лауреатом Ленинской и пяти Государственных премий СССР. Псковская область неразрывно связана с именем выдающегося ученого-физика. Исаак Кикоин провел здесь детство и юность, сюда же приезжал уже будучи известным ученым.

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