Мощные мозги приносят деньги

Открытая международная олимпиада по скорочтению IQ BATTLE состоялась в Москве 27 октября под эгидой Инновационного центра «Сколково» и сети школ скорочтения и развития интеллекта «IQ007».

В олимпиаде участвовали 1300 детей от 9 до 14 лет со всех уголков России, в финал вышли 45 сильнейших. Отборочное сито прошли 2269 псковских и 1700 великолукских школьников. На очный тур IQ BATTLE отправились по 9 победителей от каждого города.

Подготовку школьников к финальному туру в Москве взяла на себя «Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007».

Четвероклассница Ксения Крылова — круглая отличница. Прошла предварительное тестирование в общеобразовательной школе, а затем две недели преподаватели «IQ007» обучали ее и других детей скорочтению с помощью таблицы Шульта, умению быстро анализировать и запоминать текст, разгадывать ребусы и головоломки.

— На олимпиаде надо было в шумной аудитории, где много людей, а в микрофон говорит ведущий, специально сбивая и отвлекая участников, за короткое время выучить и рассказать четыре строчки сложного стихотворения, — поделился папа Ксении Константин Крылов. — Дочка отлично справилась благодаря тренировке в школе скорочтения.