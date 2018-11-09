Мощные мозги приносят деньги

Открытая международная олимпиада по скорочтению IQ BATTLE состоялась в Москве 27 октября под эгидой Инновационного центра «Сколково» и сети школ скорочтения и развития интеллекта «IQ007».
В олимпиаде участвовали 1300 детей от 9 до 14 лет со всех уголков России, в финал вышли 45 сильнейших. Отборочное сито прошли 2269 псковских и 1700 великолукских школьников. На очный тур IQ BATTLE отправились по 9 победителей от каждого города.
Подготовку школьников к финальному туру в Москве взяла на себя «Школа скорочтения и развития интеллекта IQ007».
Четвероклассница Ксения Крылова — круглая отличница. Прошла предварительное тестирование в общеобразовательной школе, а затем две недели преподаватели «IQ007» обучали ее и других детей скорочтению с помощью таблицы Шульта, умению быстро анализировать и запоминать текст, разгадывать ребусы и головоломки.
— На олимпиаде надо было в шумной аудитории, где много людей, а в микрофон говорит ведущий, специально сбивая и отвлекая участников, за короткое время выучить и рассказать четыре строчки сложного стихотворения, — поделился папа Ксении Константин Крылов. — Дочка отлично справилась благодаря тренировке в школе скорочтения.
Шестиклассница Алёна Хасанова тоже отличница. Алёна много, хорошо и с удовольствием читает, но задания по чтению на олимпиаде в Сколково без спецподготовки выполнить было бы непросто.
— Уровень сложности Алёна описала коротко — «это жесть», — рассказала мама девочки Екатерина Калиниченко. — Например, быстро показывали картинки, на которых много фигурок и деталей, а потом надо было найти картинку с каким-то мелким цветочком. Две недели в школе скорочтения помогли.
— Школа скорочтения и развития интеллекта «IQ007» появилась 10 лет назад в Златоусте Челябинской области, — рассказал директор псковского филиала Дмитрий Чертинов. — Востребованность методики развития интеллекта, особенно в начальных классах, оказалась так высока, что по всей России сеть школ выросла до 450 филиалов. В Пскове она появилась полтора года назад.
Занятия в школе проходят по трем направлениям: скорочтение, ментальная арифметика и каллиграфия. Курс рассчитан на 72 занятия, заниматься можно 2-3 раза в неделю по два 40-минутных урока.
— Когда ребенок видит, что он может учиться, у него повышается уровень самооценки, вырастают крылья, расправляются плечи и поднимается кверху нос-курнос, — уверен директор «IQ007».
Улучшить память, внимание, быстроту мыслительной реакции, заставить работать оба полушария головного мозга можно в любом возрасте начиная с 4,5 лет.
— Когда вы увидите результат, поймете, что в детей надо вкладывать еще больше, — отмечает Дмитрий Чертинов. — Задача родителя — вырастить из ребенка самодостаточного человека, мы помогаем это сделать. Это инвестиция в будущее.
К следующей олимпиаде «IQ007» планирует подготовить еще больше участников.
— Детям, кроме победы, важно побывать в атмосфере соревнования интеллекта, получить опыт участия в глобальных проектах, эмоции и увидеть горизонты, к которым можно стремиться, — говорит Дмитрий Чертинов.
Протестировать ребенка или себя можно на пробном занятии.