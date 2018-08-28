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Общество / Образование

В учительскую!

Климат в школах надо менять, а учителей разгружать от отчетности, заявила своим псковским коллегам министр просвещения России Ольга Васильева

Текст:
Алёна Комарова
28 августа 2018 года, 09:41
Фото: Дарья Хваткова
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Традиционный августовский педсовет в Пскове в этот раз стал событием если не федерального масштаба, то точно вышел за рамки вопросов образования только Псковской области. Гостем и активным участником педсовета, который 24 августа прошел в стенах Псковской инженерно-лингвистической гимназии, стала министр просвещения РФ Ольга Васильева.

Здание новой школы ей не чужое: в свое время именно она подписывала программу, по которой в Пскове появился новый корпус образовательного учреждения. В педсовете приняли участие полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Беглов, врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников, митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Такое представительство явно располагало к разговору о широкой проблематике не псковского — российского образования.

В этом году в Псковской области отремонтируют больше школ, чем планировалось первоначально, напомнил врио губернатора Михаил Ведерников: благодаря поддержке полпреда Александра Беглова и министра просвещения Ольги Васильевой для этого удалось получить порядка 350 млн рублей. Более того, до конца года Псковская область получит еще столько же.

— Нам предстоит много работы. Каждую неделю я получаю сообщения о необходимости ремонта в той или иной школе области, недостаточных возможностях для занятий спортом, музыкой, танцами, мало в регионе специализированных площадок, где школьники могли бы реализовать свои художественные таланты, но мы работаем, и наши результаты вполне осязаемы, — отметил глава региона.

Александр Беглов поблагодарил учителей, которые занимаются «главным делом — воспитывают наших наследников», и рассказал, как обстоят дела со школьным и дополнительным образованием в Северо-Западном округе с акцентом на результатах в нашей области. В частности, он отметил, что для ликвидации второй смены в Псковской области надо построить три школы. За последние два года в регионе количество педагогов от 25 до 35 лет увеличилось, но надо «привлекать молодежь, особенно в сельскую местность, над этим будем работать», пообещал полпред.

Он отметил высокий уровень знаний наших школьников: в этом году в регионе 29 стобалльников.

— Мы все-таки одолели этот ЕГЭ и научили наших детей его сдавать и получать хорошие знания, — сказал Беглов.

В этом году начинает работать новый национальный проект в сфере образования, который невозможен без «соучастия регионов, потому что он изначально строился в совместной работе», в свою очередь рассказала министр Ольга Васильева.

— У нас есть все основания решать две главные цели, которые определил президент, — отметила Ольга Васильева. — Это конкурентоспособность нашего образования и вхождение в мировую десятку, а также воспитание гармонично развитой, социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

— По результатам международного сравнительного исследования качества чтения и понимания текста PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) мы впереди всех, обошли даже Сингапур и Гонконг, — сообщила она и добавила, что так же было и в 1986 году, когда проводили первые исследования. ПИРЛС проверяет у четвероклассников чтение, математические и естественно-научные знания. Такое же исследование проводится в 9-м классе и по нему «мы перестали функционально читать, некоторые исследователи говорят, что 23-25 % населения не понимают той информации, которую прочитали». Кроме того, эксперты отмечают, что в 1986 году дети очень радовались успехам других, а в этом году такой радости они не обнаружили, дети категорически отказываются работать в команде.

КСТАТИ

По словам министра, «мы должны изменить климат в школе, школа должна вновь стать «домом» для наших детей». Особый акцент Ольга Васильева сделала на обучении чтению.

— Это большой пробел в воспитании наших детей, — заключила министр просвещения и призвала учителей вернуться к результатам, которые показывали советские школьники в 1986 году. — В 4-м классе мы первые, в 9-м — на 34-36 местах. У нас есть все основания, чтобы чтение вернуть в наши школы, чтобы снова страна начала читать.

Министр подробно остановилась на всех федеральных программах, которые будут составлять национальный проект.

— Постарайтесь так, чтобы педагоги не были нагружены отчетностью. Есть три документа, которые должны выйти из-под пера учителя: план, дневник и журнал, — обратилась министр к руководителям школ, а учителя поддержали ее дружными аплодисментами. Введение современных технологий, общее цифровое пространство не только экономит время учителей, но дает множество возможностей, особенно тем детям, которые живут в удаленных уголках страны.

— Должно быть много хороших электронных платформ. На их создание в этом году выделили 1 млрд рублей, 80 % уйдет в регионы. Чем активнее регион, тем лучше результат, — заметила министр.

Председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон поблагодарил учителей за «подвижнический труд» и рассказал, что митрополия предложила «посильное взаимодействие с организациями просвещения в псковской губернии». Одним из результатов его является создание исторических парков. В стране их уже 18, и все в городах-миллионниках. Псков первый из небольших, где такой парк откроется уже в следующем году.

— Исследователи и историки Русской православной церкви совместно со светскими историками, учеными РАН, МГУ, РГГУ и многих других исторических вузов создают контент, который с радостью и интересом воспринимает молодое поколение. Это интерактивное путешествие в нашу историю, — отметил он и рассказал, что в Москве люди стояли по 4-5 часов в очереди, чтобы посетить, казалось бы, «металогическую, историческую выставку».

— 70 % — это была молодежь до 35 лет. Мы сами были потрясены интересом, — отметил митрополит. 

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