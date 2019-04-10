Двор по всему периметру огорожен забором. На нем табличка «Выгул собак запрещен! Штраф 1000 рублей». За забором крохотные саженцы, их от вытаптывания защищает полосатая лента. На кирпичной пятиэтажке за детской площадкой висят камеры. А 5 апреля появилась табличка, сообщающая каждому, что это – «Дом образцового содержания». Как получить знак отличия для своего дома и улучшить качество своей жизни, рассказали «Псковской правде» жильцы дома №30 на улице Розы Люксембург.

Табличку привез первый заместитель гендиректора Фонда содействия реформированию ЖКХ Владимир Талалыкин. В присутствии жильцов ее сразу же торжественно водрузили на дом. Статус дома образцового содержания присваивается за выполнение определенных условий. Одним из них является общественная активность жильцов. У них создан домовой совет, выбран председатель. На собраниях жильцы решают вопросы по улучшению качества жизни и ремонту дома.

Как у них получилось?

– Нам повезло с жильцами, они правильные, откликаются на все, нет злых. Собрать вместе всех, конечно, невозможно, поэтому мы проводим заочное голосование, – рассказал нашему изданию житель дома Николай Александрович. - Все вопросы решаем через заочное голосование. Сами жильцы принимают активное участие в озеленении двора. На клумбы каждый может предложить посадить свое растение. Хвойные саженцы в будущем закроют теньком детскую площадку. Конечно, не все жильцы участвуют в процессе облагораживания пространства с одинаковой интенсивностью, но все они нацелены на создание комфортной среды для жизни.

Жительница дома Ольга рассказала, что соседи не мусорят во дворе и не дают другим, делая замечания. Срывают рекламные объявления, какие беспорядочно вешают на каждый городской подъезд все, кто могут дотянуться. – У нас была лавочка, - продолжает Ольга, - на которой собирались шумные компании, но на одном собрании инициативная группа выдвинула предложение ее убрать. Было и более радикальное предложение: совсем закрыть двор от посторонних, запереть калитку, а ключи раздать только своим. Но большинство жильцов отвергли идею, решив ограничиться демонтажем злосчастной лавочки. А вот благодаря забору на площадку у образцового дома приводят своих детей родители окрестных домов. С ограждением можно не беспокоиться за потенциальную угрозу от машин для заигравшихся ребят.

Для своих машин жильцы расширили парковочную зону, тем самым минимизировав заезды на зеленную зону. Решение принимали все вместе. Так же вместе скидываются на уборщицу. Раз в неделю она подметает подъезды и дважды делает влажную уборку. - Этот дом - пример того, как должны взаимодействовать жители и управляющая организация, — отметил Владимир Талалыкин. — Граждане сами создают для себя комфортные условия. И вот результат: этот многоквартирный дом первым в Псковской области удостоен звания «Дом образцового содержания».