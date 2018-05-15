ЖКХ и жильцы. Кто кого?

В первом подъезде дома по ул. Народной, 49 в Пскове 3 мая произошел пожар. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание в электросчетчике. В результате выгорели все электросчетчики с первого по пятый этаж, а подъезд основательно закоптился.

Теперь жильцы пострадавшего дома недоумевают, почему замена старых электросетей не вошла в план капремонта. Сгоревшая электропроводка в одном отдельно взятом доме вскрыла системную проблему: жители не активны и не знают своих прав.

ПЛАМЯ ДО ПОТОЛКА

Почувствовав дым на лестнице, жители вызвали МЧС. К счастью, никто не пострадал. Прибывшие на место ЧП спасатели помогли выбраться на улицу жильцам, которые еще не сделали этого самостоятельно.

ЕГО ПРИМЕР ДРУГИМ НАУКА

Жители этого дома обратились в «Псковскую правду» за помощью 10 мая. Спустя неделю после происшествия счетчики еще не были заменены, а подъезд по-прежнему имел закопченный вид.

— На каждой площадке просто поставили по автомату и запитали от них квартиры, — продолжает Алексей. — Проводку нормально не сделали, кабель вновь подвели к старым щиткам. Живем как на вулкане, если где-то опять коротнет, проводка не выдержит.

За комментариями мы отправились в управляющую компанию «Микрорайон № 13».

— Сейчас мы ждем официального заключения от пожарных, которые назовут причину возгорания, — сказал директор управляющей компании Владимир Красовский. — По нашим сведениям, проводка в доме была исправна и протечек там не было. Свет жителям мы дали на следующей день, сейчас ведем работы по очистке и косметическому ремонту подъезда. Уже завтра (11 мая. — Ред.) приступим к монтажу оборудования, чтобы закончить работу, нам потребуется около недели.

В управляющей компании нас заверили, что за все работы по косметике и монтажу с жильцов не потребуют дополнительной платы.

Не так давно жильцы первого подъезда уже скидывались, чтобы заменить сгнившие стояки. Хотя прошлым летом дом, которому больше пятидесяти лет, впервые ремонтировали по программе капремонта, но работы проводились только на кровле и на фасаде.

Жильцы уверяют, что проблемы с электропроводкой на Народной, 49 были давно, старожилы даже припоминают аналогичный пожар, который случился здесь много лет назад. Теперь они недоумевают, почему замену проблемной проводки не включили в работы по капремонту.

— Жители Народной, 49 не внесли изменения в план капремонта, хотя могли это сделать на общем собрании, — сказал генеральный директор Регионального оператора — Фонда капремонта Сергей Макарченко. — Собрание провели по всем правилам, на нем присутствовало больше двух третей жильцов, есть протокол и подписи. Жителям следует быть активнее. У нас есть случаи, когда жильцы вносили изменения в план капремонта. Мы всегда уведомляем о предстоящем собрании, стараемся добиться, чтобы оно обязательно состоялось, потому что хотим избежать претензий со стороны жителей в дальнейшем. Практически всегда в Пскове на собраниях присутствуют наши инженеры и обсуждают с жителями предстоящий ремонт.