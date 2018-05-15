ЖКХ и жильцы. Кто кого?

Теперь жильцы пострадавшего дома недоумевают, почему замена старых электросетей не вошла в план капремонта. Сгоревшая электропроводка в одном отдельно взятом доме вскрыла системную проблему: жители не активны и не знают своих прав.
В первом подъезде дома по ул. Народной, 49 в Пскове 3 мая произошел пожар. Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание в электросчетчике. В результате выгорели все электросчетчики с первого по пятый этаж, а подъезд основательно закоптился.
— Сидим с женой на кухне, услышали непонятный шум с лестничной клетки, потом замерцал свет, раздался взрыв, пропало электричество, — рассказывает очевидец происшествия, житель этого дома Алексей. — Открываю дверь на площадку, а там искры со щита сыпятся и пламя уже сантиметров сорок высотой. Дверь закрыл, говорю жене: «Бери документы, собак и бегом во двор». В общем, выскочили из квартиры. Секунд тридцать собирались, пламя уже до потолка было. Когда приехали пожарные, дым очень сильно валил из открытых окон. Шахта с проводами за секунды вспыхнула вся до пятого этажа.
Почувствовав дым на лестнице, жители вызвали МЧС. К счастью, никто не пострадал. Прибывшие на место ЧП спасатели помогли выбраться на улицу жильцам, которые еще не сделали этого самостоятельно.
Жители этого дома обратились в «Псковскую правду» за помощью 10 мая. Спустя неделю после происшествия счетчики еще не были заменены, а подъезд по-прежнему имел закопченный вид.
— На каждой площадке просто поставили по автомату и запитали от них квартиры, — продолжает Алексей. — Проводку нормально не сделали, кабель вновь подвели к старым щиткам. Живем как на вулкане, если где-то опять коротнет, проводка не выдержит.
За комментариями мы отправились в управляющую компанию «Микрорайон № 13».
— Сейчас мы ждем официального заключения от пожарных, которые назовут причину возгорания, — сказал директор управляющей компании Владимир Красовский. — По нашим сведениям, проводка в доме была исправна и протечек там не было. Свет жителям мы дали на следующей день, сейчас ведем работы по очистке и косметическому ремонту подъезда. Уже завтра (11 мая. — Ред.) приступим к монтажу оборудования, чтобы закончить работу, нам потребуется около недели.
В управляющей компании нас заверили, что за все работы по косметике и монтажу с жильцов не потребуют дополнительной платы.
Не так давно жильцы первого подъезда уже скидывались, чтобы заменить сгнившие стояки. Хотя прошлым летом дом, которому больше пятидесяти лет, впервые ремонтировали по программе капремонта, но работы проводились только на кровле и на фасаде.
Жильцы уверяют, что проблемы с электропроводкой на Народной, 49 были давно, старожилы даже припоминают аналогичный пожар, который случился здесь много лет назад. Теперь они недоумевают, почему замену проблемной проводки не включили в работы по капремонту.
— Жители Народной, 49 не внесли изменения в план капремонта, хотя могли это сделать на общем собрании, — сказал генеральный директор Регионального оператора — Фонда капремонта Сергей Макарченко. — Собрание провели по всем правилам, на нем присутствовало больше двух третей жильцов, есть протокол и подписи. Жителям следует быть активнее. У нас есть случаи, когда жильцы вносили изменения в план капремонта. Мы всегда уведомляем о предстоящем собрании, стараемся добиться, чтобы оно обязательно состоялось, потому что хотим избежать претензий со стороны жителей в дальнейшем. Практически всегда в Пскове на собраниях присутствуют наши инженеры и обсуждают с жителями предстоящий ремонт.
Те жители первого подъезда, с которыми удалось пообщаться нам, уверяют, что про общее собрание ничего не слышали вообще. Чтобы расставить все точки над i, пришлось обратиться к старшей по дому Елене.
— Общее собрание было, — рассказала она. — Нам предоставили уже готовую смету на ремонт крыши и фасада, и никто не сказал, что в план капремонта можно вносить изменения. Никого из представителей Фонда капремонта на собрании не было. А крыша тоже очень давно требовала ремонта. Я живу в четвертом подъезде, мою квартиру сильно заливало, в отдельные дни был просто водопад. Боялась соседей затопить. Мы очень обрадовались, что хотя бы с крышей теперь проблем не будет. Позже я ходила в Фонд капремонта и задавала вопросы по поводу ремонта электропроводки, но четкого ответа не получила.
Елена призналась нам, что подумывает о том, чтобы сложить с себя полномочия старшей по дому. Слишком много времени и сил отнимает эта неблагодарная общественная нагрузка.
КСТАТИ
В 2013 году жители дома на Народной, 49 подали в суд на администрацию Пскова. Предметом иска служила необходимость проведения капитального ремонта за счет городских властей. Поскольку с момента постройки дома в 1966 году ремонта в нем не было и на момент приватизации жильцами в 1996 году квартир все системы пришли в негодность. В числе необходимых работ по капитальному ремонту называлась в том числе и система электроснабжения. Городской суд иск жильцов удовлетворил и постановил выполнить ремонт за счет администрации Пскова. Однако чиновники подали апелляцию в областной суд и выиграли. Судебная коллегия пришла к выводу, что у жильцов нет достаточных оснований требовать у администрации Пскова проведения капремонта. По мнению областного суда, жильцы дома не предоставили убедительных доказательств в необходимости ремонта.