В Великих Луках судят бывшего транспортного инспектора за посредничество во взяточничестве

Великолукский районный суд рассматривает дело бывшего заместителя начальника ТОГАДН Псковской области МТУ Ространснадзора по СЗФО. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Управления ФСБ России.

Бывшего транспортного инспектора обвиняют по части 2 статьи 291.1 УК РФ – посредничество во взяточничестве за заведомо незаконные действия.

По данным следствия, на стационарном посту весового контроля инспекторы остановили два большегруза с нарушением габаритов. К фигуранту обратился перевозчик, и тот за вознаграждение пообещал отпустить машины без привлечения к административной ответственности. Деньги он передал коллегам со стационарного поста в качестве взятки. Этих инспекторов в том числе задержали.

Их дело по части 3 статьи 290 УК РФ о получении взятки за незаконные действия рассматривает тот же суд. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.