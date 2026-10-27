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Общество

Псковские танцоры покорили Китай номерами «Жар-птица» и «Барыня»

27 октября 2026 года, 09:30

Театр танца «Русские узоры» из Пскова привез Гран-при с международного фестиваля искусств и хореографии «ART ERA – MD PRIDE CHINA FEST», который принимал китайский город Чэнду. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в национальном мессенджере MAX.

Псковские танцоры покорили Китай номерами «Жар-птица» и «Барыня»

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

По его словам, заслуженный коллектив народного творчества под руководством Ирины Казимир вошел в число участников проекта «Юные послы искусства России и Китая».

Михаил Ведерников отметил, что на открытии фестиваля псковичи показали традиционную народную культуру – номера «Жар-птица» и «Барыня». В рамках конкурсной программы артисты исполнили «Калинку», «Зимние узоры» и «Весенние встречи». Все три танца жюри оценило высоко: в итоге у коллектива Гран-при и два диплома лауреата I степени.

Псковские танцоры покорили Китай номерами «Жар-птица» и «Барыня»

Фото из канала Михаила Ведерникова в МАХ

Глава региона подчеркнул, что для «Русских узоров» это далеко не первая победа. Однако каждая новая награда в очередной раз доказывает высокий уровень псковской хореографической школы, талант артистов и профессионализм их наставников.

«Поздравляю «Русские узоры» с блестящим результатом и желаю новых побед, вдохновения и ярких выступлений», – подчеркнул губернатор.

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