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Общество

Каникулы строгого режима

Коронавирус не помешал туристам отдохнуть на праздниках в Псковской области

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Ольга Нефёдова
13 января 2021 года, 14:00
Фото: Дарья Хваткова
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Новогодние каникулы в нашей стране - как маленький отпуск. Многие пользуются ими, чтобы съездить куда-нибудь и отдохнуть. В докоронавирусные времена спросом пользовались страны Прибалтики и Европы. Теперь внимание туристов переключилось на российские города. Калининград, Новгород, Выборг, Сочи в праздничные дни были заполнены приезжими гостями. Псков не стал исключением.

Как пройти в музей

- Праздничные дни для нас были очень и очень напряженные, - рассказал директор объединённого Псково-Изборского музея-заповедника Александр Голышев. - Псковичи, гости города и области, туристы посещали наши музейные объекты. Особенно приятно, что среди посетителей было много местных жителей, которые не только сидели дома, но и активно участвовали в наших тематических праздничных программах, экскурсиях.

Главная проблема заключалась лишь в том, что экскурсии нельзя было проводить сразу для больших групп. Но и в этом музейщики усмотрели приятный момент – встречи получились более теплыми и камерными.

Люди с удовольствием приходили и посещали наши экспозиции в музее. Нельзя не заметить, что и сам Псков год от года преображается.

Каникулы строгого режима Александр Голышев, директор объединённого Псково-Изборского музея-заповедника


- Приезжих гостей было очень много, – уверяет Александр Голышев. - В основном туристы были из Москвы и Санкт-Петербурга, что вполне объяснимо. У нас эпидемиологическая ситуация достаточно благоприятная, люди хотели подышать свежим воздухом, окунуться в настоящую русскую зиму. Гуляли они не только по Пскову, участвовали и в наших мероприятиях в Изборске.

В Пскове особой популярностью среди гостей по-прежнему пользовался Варлаамовский угол, отреставрированные уникальные башни, открытый в конце года Двор Постникова.

Что касается последнего, то большое количество посетителей было замечено на площадке Двора и на выставке, посвященной современной иконописи.

- Люди с удовольствием приходили и посещали наши экспозиции в музее, - отметил он. Нельзя не заметить, что и сам Псков год от года преображается. Совсем скоро мы откроем и Поганкины палаты, и картинную галерею в Доме Фан-дер-Флита, и Дом ксендза – получится целый музейный квартал.

Экскурсионный спрос 

Накануне праздников представители туриндустрии высказывали разные мысли по поводу того, приедут ли в Псков туристы. Большинство их них были довольно оптимистичные. К счастью, они оправдались.

- Туристов в Пскове было много, - говорит директор турбюро «Континент» Светлана Баранова. - Свидетельство тому - загрузка гостиниц, хотя в преимущественном положении оказались четырехзвездочные отели и загородные комплексы. Туристы last minute (те, кто решил приехать в город, что называется в последнюю минуту – «ПП») могли разместиться в трех звездах или в случайно освободившихся номерах в отелях 4 звезды. И эта ситуация была до 6-7 января.

Светлана Баранова тоже отмечает, что в сложившейся из-за ограничительных мер обстановке было сложно организовывать и предлагать экскурсионное обслуживание индивидуальным туристам, а также тем гостям города, кто приехал надеясь присоединиться к группе уже в Пскове.

- Наша фирма была вынуждена прекратить прием заявок от таких туристов, потому что понимали, что столкнемся с проблемой нехватки экскурсоводов, - рассказала она.

Туристов в Пскове было много. Свидетельство тому - загрузка гостиниц, хотя в преимущественном положении оказались четырехзвездочные отели и загородные комплексы.

Каникулы строгого режима Светлана Баранова, директор турбюро «Континент»


Удар по групповому туризму

Из-за ограничений, которые потребовали сократить число туристов в группе, пострадали те турфирмы, деятельность которых завязана на групповом туризме. По словам представителей туриндустрии, снижение турпотока в организованных группах достигало 50-90%.

Каких-то нестандартных запросов по крайней мере нашей турфирме не поступало. Гостей, да, было много, но все же меньше, чем мы ожидали.

Каникулы строгого режима Александра Лебедева, директор турфирмы «Атмосфера путешествий»

- Туристов в этом году у нас было значительно меньше, так как мы в основном работали с группами, а групповой туризм в связи с ограничениями - до 10 человек на улице и до 5 человек в музеях - практически был под запретом, - говорит директор салона путешествий «Дива» Михаил Никитин. - Индивидуалов у нас было примерно столько же, сколько и год назад. Да и в городе, как мне показалось, количество туристов было ничуть не меньше, чем в прошлогодние новогодние каникулы.

Как правило, в регион гости приезжали в среднем на три дня. С удовольствием гуляли по Пскову, Изборску, Печорам.

- Эти направления, скажем так, традиционные, - отмечает директор турфирмы «Атмосфера путешествий» Александра Лебедева.

- Печоры порадовали Рождественским уголком и заботой о туристах во время гололеда, - говорит Светлана Баранова. – Сама лично слышала от работников, которые посыпали дорожки к смотровой площадке: «Вот сюда посыпь, тут один экскурсовод рассказывать любит». К сожалению, о Пскове такого не скажешь. Городские улицы и парковые зоны - сплошной лед.

Меньше у гостей Псковской области интереса было к Пушкинским Горам и Михайловскому, что, по словам Светланы Барановой, вполне объяснимо – в новогодние каникулы туристы хотят больше развлекаться, чем погружаться в серьезные сферы.

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