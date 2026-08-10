Встречу с детьми в псковском лагере «Стремительный» провел Михаил Каратыш

В псковском лагере «Стремительный» прошла просветительская встреча с ветераном специальной военной операции, помощником губернатора Псковской области Михаилом Каратышем. Об этом он сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

Михаил Каратыш отметил, что обсудил с ребятами, кого можно назвать настоящим героем и в каких жизненных ситуациях человек способен совершать подвиг.

По его словам, дети активно включили в разговор и поделились мыслями о взаимопомощи, истинной дружбе и профессиях, связанных с ответственностью и служением людям. Ребята пришли к выводу, что в любой профессии есть место для подвига. Отдельно ветеран СВО рассказал им о подвигах защитников Отечества.

«Вместе с Российским обществом «Знание» продолжаем просветительскую работу с нашей молодёжью», – подчеркнул помощник губернатор, ветеран СВО.