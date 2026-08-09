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Общество

Псковичи смогут увидеть метеорный поток Персеиды в ночь на 13 августа

9 августа 2026 года, 18:00

Август традиционно считается одним из самых богатых на астрономические события месяцев. Как сообщил в группе «АстроПсков» в социальной сети «ВКонтакте» псковский астроном-любитель, астрофотограф Пётр Митрофанов, в ближайшие время жителей Псковской области ожидают сразу три впечатляющих небесных явления.

Псковичи смогут увидеть метеорный поток Персеиды в ночь на 13 августа

Фото Петра Митрофанова / группа «АстроПсков» в ВК

Главное из них – метеорный поток Персеиды, который достигнет своего максимума в ночь с 12 на 13 августа. В народе его часто называют августовским «звездопадом».

«Для успешных наблюдений следует выезжать за пределы городской засветки в места с хорошим обзором неба», – предупредил Петр Митрофанов.

По его словам, условия в этом году складываются очень удачные: в ближайшие пару недель Луна не будет засвечивать ночное небо, что позволит разглядеть даже самые слабые метеоры. Астроном-любитель в том числе напомнил, что вечером 12 августа, с восьми часов и до захода Солнца, при отсутствии облаков псковичи смогут стать свидетелями солнечного затмения. Максимальная фаза составит более 80%.

Отдельно Петр Митрофанов сообщил, что сезон уже начался с яркой ноты: в ночь на 9 августа на Северо-Западе и в ряде регионов наблюдалось одно из первых в этом году полярных сияний. Возможным это стало благодаря тому, что на широтах видимости сияний небо значительно потемнело, а лунный свет перестал мешать обзору.

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