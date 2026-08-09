До конца года в Гдове отремонтируют улицу Пограничную. Порядок предстоящих работ губернатор Михаил Ведерников обсудил в ходе рабочего выезда в Гдовский район в субботу, 8 августа. Об этом глава региона сообщил в своем канале в МАХ.

По его словам, протяженность участка составляет 800 метров. Подрядная организация выполнят там асфальтирование дорожного полотна и тротуаров.

На эти цели из регионального бюджета выделили свыше 36 млн рублей.

«Вопрос уже решается», – отметил Михаил Ведерников и напомнил, что жителей Гдова давно беспокоило состояние дороги. Речь об этом шла еще в прошлую рабочую поезду губернатора в район весной, после начала обучения ребят в новой школе.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Псковской области Станислава Стармолотова, на объект подрядная организация выходит уже в ближайшее время.

Глава региона напомнил, что в этом году школа в Гдове приняла около 500 учеников. Улица Пограничная является нужным и важным объектом, который одинаково ждут и педагоги, и родители, и их дети. «Путь к школе должен быть безопасным и комфортным, а прилегающая территория – завершённой», – заключил он.