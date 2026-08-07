Музыка, фермеры и путешествия

Пока в соцсетях не утихают обсуждения «Псковских каникул», Театрально-концертная дирекция готовит новые проекты. О фестивале «Лешуга», выставке «Россия начинается здесь» и о том, почему организаторы сознательно отказываются от идеи сделать «Каникулы» круглогодичными, рассказал начальник отдела приоритетных проектов Денис Зиязов.

«Лешуга»: от яблочного Спаса до деловой программы

Фестиваль «Лешуга», который пройдёт в Пскове 14-16 августа, уже успел стать традиционным. В этом году организаторы решили не менять концептуально площадку, а усилить её содержательную часть. Как рассказал Денис Зиязов, название фестиваля – это отсылка к яблочному Спасу и к истокам традиционной сельской жизни. «Концептуально площадка остаётся такой же, – пояснил Денис Зиязов. – Мы увеличиваем участников, выделяем больше зон, добавляем интересной ярмарочной продукции, чтобы можно было приобрести. Увеличим количество ремесленников, которые участвуют со всего региона, не только из Пскова».

Но главное изменение, по словам организатора, касается деловой программы. «Лешуга» – это не просто гастрономический праздник. Это площадка для диалога между сельхозпроизводителями и властью. В прошлые годы фестиваль уже зарекомендовал себя как место, где можно обсудить приоритеты развития, скооперироваться и найти партнёров. «Хотим усилить её интересом спикеров, привлечь интересных шеф-поваров, чтобы можно было не только погулять, походить, послушать музыку, но и принять участие в форсаже или движении в сторону развития», – отметил Денис Зиязов. Программа, по его словам, уже опубликована в соцсетях, и организаторы ждут гостей.

При этом «Лешуга» сохраняет и семейную составляющую. Дети смогут участвовать в мастер-классах по приготовлению блюд из яблок, играть в народные деревянные игрушки. Музыкальная программа тоже будет отличаться от той, что звучала на набережной во время «Каникул»: здесь больше фолка и этники, что привлекает более молодёжную аудиторию.

Выставка « Россия начинается здесь »: 26 павильонов за 35 минут

Следующим крупным событием станет выставка «Россия начинается здесь». Она пройдёт в Пскове с 24 по 30 августа и соберёт все 26 муниципальных образований области. Каждый район представит свой выставочный павильон, творческие номера и, что особенно важно, уникальные локальные продукты. «Каждый муниципалитет уже готовит и творческие номера, и что представят, о чём расскажут», – сообщил Денис Зиязов. Он привёл пример, как за пару часов до эфира ему рассказали, что некоторые районы уже придумывают новые экспозиции, не желая повторять прошлогодние.

Организаторы отмечают, что интерес к выставке растёт не только со стороны участников, но и со стороны туристов. Статистика прошлых лет показывает, что такие события повышают туристическую привлекательность региона. Гости смогут за 25 минут обойти все 26 павильонов, узнать о каждом районе самое важное и даже попробовать блюда, приготовленные по старинным технологиям.

Традиционно площадкой станет Финский парк – не только из-за удобной логистики, но и из-за вида. «Когда вечером садится солнышко, сцена, играет какой-нибудь тёплый коллектив из муниципалитета на фоне Кремля – вот я для себя и делаю это мероприятие», – признался Денис Зиязов. По его словам, именно такие визуальные образы становятся визитной карточкой псковских событий.

Слишком много фестивалей: проблема выбора

Один из самых неожиданных тезисов, прозвучавших в эфире, касался перенасыщения культурной жизни. Денис Зиязов признался, что псковичи в последние годы «избалованы разными культурными программами». Фестивали, концерты, праздники – практически каждые выходные можно выбрать, куда пойти.

«Вариативность – это круто, это всегда круто, – отметил он. – Это хорошо, что и муниципалитеты отрабатывают свою повестку. Это круто, что мы что-то делаем, что ещё какие-то организации отрабатывают, молодёжка, спорт. Но тут тонкая грань, чтобы все это не надломило человека, чтобы он не сказал: «Да нет, всё, я уже всё видел. Я хочу уже посидеть дома, дайте нам сидеть дома, пожалуйста».

По его словам, важно не только количество событий, но и их разнообразие. Если проводить только «Псковские каникулы» в разное время года, люди быстро устанут. Именно поэтому дирекция сознательно отказалась от идеи сделать зимнюю версию этого фестиваля, несмотря на многочисленные просьбы горожан. По мнению Дениса Зиязова, редкие, но качественные события ценятся выше, чем еженедельные, но однообразные. И эта философия распространяется не только на «Каникулы», но и на все проекты дирекции.

« Рождество начинается здесь » : зимний проект останется самостоятельным

Зимняя культурная повестка Пскова – это не «Каникулы» под снегом, а отдельный проект «Рождество начинается здесь». В прошлом году он прошёл в Финском парке в формате кукольного вертепа и нашёл свою аудиторию. Организаторы хотят придерживаться этого разделения и не смешивать сезоны.

Переносить летний формат на зиму не только рискованно с точки зрения усталости зрителей, но и нелогично с точки зрения брендовой идентичности. При этом Денис Зиязов не исключает, что «Рождество» может усиливаться, но в собственном формате и объёме. Он напомнил, что в Пскове уже есть устойчивый запрос на зимние культурные события, и дирекция будет их развивать, но без копирования летних проектов.