Три автомобиля горели во дворе дома в Пскове

Три автомобиля горели во дворе дома №3 на улице Крестки в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.



Информация об этом поступила на пульт дежурного утром 8 августа. В автомобиле Nissan Qashqai 2010 года выпуска огнем были повреждены салон и моторный отсек, в автомобиле Peugeot 308 2012 года выпуска – задняя часть транспортного средства, в автомобиле Datsun on-DO 2018 года выпуска огнем – задняя левая часть.