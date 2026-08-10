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Происшествия

Три автомобиля горели во дворе дома в Пскове

10 августа 2026 года, 15:54

Три автомобиля горели во дворе дома №3 на улице Крестки в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Три автомобиля горели во дворе дома в Пскове

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Информация об этом поступила на пульт дежурного утром 8 августа. В автомобиле Nissan Qashqai 2010 года выпуска огнем были повреждены салон и моторный отсек, в автомобиле Peugeot 308 2012 года выпуска – задняя часть транспортного средства, в автомобиле Datsun on-DO 2018 года выпуска огнем – задняя левая часть.

Три автомобиля горели во дворе дома в Пскове

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Согласно предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования автомобиля Nissan Qashqai.

На месте работали шесть огнеборцев и две единицы спецтехники.

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