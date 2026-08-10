Псковская прыгунья победила в командном чемпионате РФ по легкой атлетике

В ходе соревнований спортсменка показала результат в 1,90 метра. Все планки, в том числе и данную, Наталья Спиридонова успешно преодолела с первой попытки.

Главные конкурентки псковички также справились с планкой 1,90 метра, однако эта высота далась им не с первой попытки. По итогам командного чемпионата действующая чемпионка Россия Надежда Андрюхина расположилась на второй строчке. Вместе с ней серебряную медаль завоевала и Мария Кочанова.