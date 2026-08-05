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Общество

Платье с характером

Псковский дизайнер делает народный костюм модным

Текст:
Ольга Нефёдова
5 августа 2026 года, 12:39
Фото: фото со страницы Марины Васильевой в соцсетях
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Марина Васильева – псковский дизайнер одежды, которая вот уже 17 лет превращает ткань и нитки в истории: в её ателье рождаются наряды в русском народном стиле, адаптированные к современности и настроению конкретного человека. А недавно ее коллекция пополнилась новым платьем. Подробности - в нашем материале. 

Дизайнер, который спорит с трендами

Марина давно стала своим человеком в псковском мире моды. Уже 17 лет она шьет одежду для жителей региона и творческих коллективов – среди её клиентов ансамбли «Сказ», «Русские узоры» и «Дети будущего». В своих работах дизайнер сознательно спорит с массовым трендом на оверсайз и безликие силуэты. Ее принцип прост: каждая вещь должна не просто сидеть по фигуре, а помогать человеку чувствовать себя увереннее, красивее, собраннее.

Для Марины народный костюм – не музейный экспонат, а живой язык, которым можно говорить о характере, традициях и внутреннем состоянии. Поэтому в ее ателье русская стилистика сочетается с современными фасонами, а традиционный орнамент – с актуальными тканями и подачей.

Платье с характером

фото предоставлено Мариной Васильевой
Платье с характером

фото предоставлено Мариной Васильевой
Платье с характером

фото предоставлено Мариной Васильевой

Недавно коллекция Марины пополнилась новым платьем в русском народном стиле. Наряд был создан буквально за несколько дней до показа, который дизайнер и ее команда устроили для военнослужащих: выступление прошло 2 августа в псковской дивизии.

Само платье Марина дошивала 30 июля.

Ткань – капрон кружевной, лёгкий и фактурный, с отделкой в русской народной стилистике.

«Это был творческий эксперимент, - говорит дизайнер. - Мне было важно посмотреть, как такой фасон будет смотреться со стороны и как на него отреагируют зрители»

Результат оказался показательным – многим наряд пришелся по душе, а само платье тут же стало востребованным: девушки начали бронировать его для проката.

Удивлять и вдохновлять 

Марина подчеркивает, что любые платья в русском стиле в ее ателье делаются с прицелом не только на аренду, но и на дальнейшую жизнь вещи – продажу, участие в новых проектах, создание свежих образов. Новое кружевное платье уже планируют использовать для фотосессий «в полях», а также рассматривают для подачи на конкурсы.

Наряд многофункционален: он подходит и как необычное свадебное платье, и как костюм для сцены, и как образ для тематических съёмок. Вариантов применения, по словам дизайнера, столько, сколько у клиента фантазии.

В отделке платья Марина отказалась от ручной вышивки, сделав ставку на нашитую тесьму с русским народным рисунком. Такой подход позволяет сохранить узнаваемую традиционную стилистику и при этом сделать вещь технологичной и удобной в носке.

Отдельная роль отводится кокошнику. Дизайнер планирует создавать к новой серии кружевные головные уборы – легкие, «не тяжёлые» визуально.

Платье с характером

фото со страницы Марины в соцсетях

«Кружевной кокошник добавляет образу нежность и воздушность: если на платье используется кружевная и лёгкая ткань, таким же по настроению должен быть и головной убор», - уверена она.

Над одним платьем Марина может работать и день, и неделю, и полмесяца – все зависит от замысла. В случае с этим нарядом идея была четкой, и ее удалось быстро воплотить.

Главная задача, которую ставит перед собой дизайнер, – удивлять людей и показывать, как русский народный стиль выглядит сегодня, вне музейных стен и фестивальных подиумов. Праздничные показы, работа с творческими коллективами, фотосессии и конкурсы для Марины – продолжение одного и того же процесса, когда одежда становится историей, а костюм – способом выразить себя.

В этом подходе есть и творческая, и практическая составляющая. Условия аренды и покупки каждого наряда дизайнер обсуждает с клиентом индивидуально: кто-то берет платье для важного события, кто-то – для выступления, кто-то – для съемки. Но неизменным остается одно – желание Марины сделать так, чтобы человек в ее одежде чувствовал себя главным героем своего дня.

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