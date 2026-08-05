Платье с характером

Недавно коллекция Марины пополнилась новым платьем в русском народном стиле. Наряд был создан буквально за несколько дней до показа, который дизайнер и ее команда устроили для военнослужащих: выступление прошло 2 августа в псковской дивизии. Само платье Марина дошивала 30 июля. Ткань – капрон кружевной, лёгкий и фактурный, с отделкой в русской народной стилистике. «Это был творческий эксперимент, - говорит дизайнер. - Мне было важно посмотреть, как такой фасон будет смотреться со стороны и как на него отреагируют зрители» Результат оказался показательным – многим наряд пришелся по душе, а само платье тут же стало востребованным: девушки начали бронировать его для проката.

Удивлять и вдохновлять

Марина подчеркивает, что любые платья в русском стиле в ее ателье делаются с прицелом не только на аренду, но и на дальнейшую жизнь вещи – продажу, участие в новых проектах, создание свежих образов. Новое кружевное платье уже планируют использовать для фотосессий «в полях», а также рассматривают для подачи на конкурсы. Наряд многофункционален: он подходит и как необычное свадебное платье, и как костюм для сцены, и как образ для тематических съёмок. Вариантов применения, по словам дизайнера, столько, сколько у клиента фантазии. В отделке платья Марина отказалась от ручной вышивки, сделав ставку на нашитую тесьму с русским народным рисунком. Такой подход позволяет сохранить узнаваемую традиционную стилистику и при этом сделать вещь технологичной и удобной в носке. Отдельная роль отводится кокошнику. Дизайнер планирует создавать к новой серии кружевные головные уборы – легкие, «не тяжёлые» визуально.