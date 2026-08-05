Платье с характером

Недавно коллекция Марины пополнилась новым платьем в русском народном стиле. Наряд был создан буквально за несколько дней до показа, который дизайнер и ее команда устроили для военнослужащих: выступление прошло 2 августа в псковской дивизии.
Само платье Марина дошивала 30 июля.
Ткань – капрон кружевной, лёгкий и фактурный, с отделкой в русской народной стилистике.
«Это был творческий эксперимент, - говорит дизайнер. - Мне было важно посмотреть, как такой фасон будет смотреться со стороны и как на него отреагируют зрители»
Результат оказался показательным – многим наряд пришелся по душе, а само платье тут же стало востребованным: девушки начали бронировать его для проката.
Марина подчеркивает, что любые платья в русском стиле в ее ателье делаются с прицелом не только на аренду, но и на дальнейшую жизнь вещи – продажу, участие в новых проектах, создание свежих образов. Новое кружевное платье уже планируют использовать для фотосессий «в полях», а также рассматривают для подачи на конкурсы.
Наряд многофункционален: он подходит и как необычное свадебное платье, и как костюм для сцены, и как образ для тематических съёмок. Вариантов применения, по словам дизайнера, столько, сколько у клиента фантазии.
В отделке платья Марина отказалась от ручной вышивки, сделав ставку на нашитую тесьму с русским народным рисунком. Такой подход позволяет сохранить узнаваемую традиционную стилистику и при этом сделать вещь технологичной и удобной в носке.
Отдельная роль отводится кокошнику. Дизайнер планирует создавать к новой серии кружевные головные уборы – легкие, «не тяжёлые» визуально.
«Кружевной кокошник добавляет образу нежность и воздушность: если на платье используется кружевная и лёгкая ткань, таким же по настроению должен быть и головной убор», - уверена она.
Над одним платьем Марина может работать и день, и неделю, и полмесяца – все зависит от замысла. В случае с этим нарядом идея была четкой, и ее удалось быстро воплотить.
Главная задача, которую ставит перед собой дизайнер, – удивлять людей и показывать, как русский народный стиль выглядит сегодня, вне музейных стен и фестивальных подиумов. Праздничные показы, работа с творческими коллективами, фотосессии и конкурсы для Марины – продолжение одного и того же процесса, когда одежда становится историей, а костюм – способом выразить себя.
В этом подходе есть и творческая, и практическая составляющая. Условия аренды и покупки каждого наряда дизайнер обсуждает с клиентом индивидуально: кто-то берет платье для важного события, кто-то – для выступления, кто-то – для съемки. Но неизменным остается одно – желание Марины сделать так, чтобы человек в ее одежде чувствовал себя главным героем своего дня.