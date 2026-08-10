Игорь Иванов: Сегодня профсоюзы Псковской области активно включаются в избирательный процесс

Своего экватора достигла избирательная кампания. Партийные списки уже сформированы, а политические силы вступают в решающую стадию борьбы за места в Государственную Думу России. Сейчас партии проводят подготовку к агитационному периоду. Уже появились первые агитационно-пропагандистские материалы.
Главная интрига Единого дня голосования-2026 на фоне традиционного лидерства «Единой России» (социологи прогнозируют, что партия наберет более 50%) – кто займет второе и третье места по числу мандатов в Госдумы IX созыва. В противостоянии сойдутся Новые люди, КПРФ и ЛДПР. От повестки не отстают и другие партии.
Накануне восемь партий подписали соглашение с Общественной палатой России о сотрудничестве в независимом наблюдении за выборами в Государственную Думу РФ. «Справедливая Россия», «Яблоко» и КПФР к нему не присоединились.
Свой комментарий дал председатель СОП «Псковской облсовпроф» Игорь Иванов:
«Наблюдая за тем, как политические силы вступают в решающую стадию борьбы за места в Государственной Думе, хочу отметить: для нас, профсоюзов, принципиально важно, чтобы в этой многопартийной системе голос человека труда был решающим.
Сегодня профсоюзы Псковской области активно включаются в избирательный процесс. Мы не просто наблюдаем со стороны – наши представители традиционно принимают участие в независимом наблюдении за выборами, чтобы обеспечить прозрачность и легитимность процедуры. Подписание соглашения с Общественной палатой – это правильный шаг, ведь доверие к результатам голосования является фундаментом социальной стабильности.
Что касается политической борьбы за «серебро» и «бронзу» в IX созыве, то, на мой взгляд, преимущество получит та партия, которая поставит во главу угла не абстрактные лозунги, а реальную защиту прав трудящихся. В нынешних условиях избиратель ждет от кандидатов эффективных мер по достижению справедливой оплаты труда, а также жесткого контроля в сфере безопасности и охраны труда на производстве.
Для Псковского профобъединения не так важно название партии, как её готовность делом поддерживать рабочего человека. Мы будем поддерживать тех, кто гарантирует уважение к труду и социальные гарантии. Уверен, что конкуренция между партиями должна идти именно в плоскости социально-экономической повестки – это единственный путь к справедливому обществу».