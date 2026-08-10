Игорь Иванов: Сегодня профсоюзы Псковской области активно включаются в избирательный процесс

Своего экватора достигла избирательная кампания. Партийные списки уже сформированы, а политические силы вступают в решающую стадию борьбы за места в Государственную Думу России. Сейчас партии проводят подготовку к агитационному периоду. Уже появились первые агитационно-пропагандистские материалы.

Главная интрига Единого дня голосования-2026 на фоне традиционного лидерства «Единой России» (социологи прогнозируют, что партия наберет более 50%) – кто займет второе и третье места по числу мандатов в Госдумы IX созыва. В противостоянии сойдутся Новые люди, КПРФ и ЛДПР. От повестки не отстают и другие партии.

Накануне восемь партий подписали соглашение с Общественной палатой России о сотрудничестве в независимом наблюдении за выборами в Государственную Думу РФ. «Справедливая Россия», «Яблоко» и КПФР к нему не присоединились.