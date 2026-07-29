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Общество

Гриб или погиб

Почему даже съедобные дары леса могут быть опасны

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Евгения Сапунова
29 июля 2026 года, 14:35
Фото: Андрей Степанов
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Полные корзины грибов — предмет особой гордости псковичей: в соцсетях один за другим появляются фото тихой охоты, а в разговорах звучат истории о самых грибных местах. Зачастую за этой радостью скрывается серьёзная опасность: отличить съедобный гриб от ядовитого не всегда просто, и цена ошибки может быть слишком высокой. Как собирать грибы и не схлопотать отравление — в материале «Псковской правды».

Грибы и риски

Собирать грибы любят и дети, и взрослые. Для многих тихая охота становится настоящей семейной традицией: вместе идут в лес, где учатся отличать боровик от ложного белого, вместе радуются находке. Когда корзина наполняется до краёв, хочется поделиться своей удачей не только с друзьями, но и с единомышленниками в социальных сетях.

«Грибная охота удалась», — пишет Екатерина в группе «Рыбалка на Чудском / Грибы Псковской области». «Лисичек полон лес. Растут «стаями», — подхватывает Анна. Тут же в обсуждение включаются и другие жители региона, рассказывая о своём «улове».

Гриб или погиб

«Грибов в лесу много разных, интересных, красивых... И незнакомых в том числе. Белых немного, зато рядовки порадовали. И лисички в этом году не заканчиваются», — делится Вадим.

«Грибов много. Все не соберёшь», — утверждает Павел.

Желание похвастаться «урожаем» понятно. Но иногда за переполненными корзинами и чувством гордости скрывается серьёзная опасность: отличить съедобный гриб от ядовитого не всегда может даже опытный грибник. И цена ошибки может быть слишком высокой — отравление и госпитализация.

К счастью, снизить риски и не превратить хобби в кошмар возможно, если придерживаться простых правил. Главное из них — «не уверен — не бери». Если есть сомнения в съедобности грибов, лучше не рисковать и оставить их в лесу, отметили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Не стоит собирать грибы возле дорог, магистралей, предприятий и свалок — они накапливают токсины. Нежелательно брать старые, переросшие, червивые и повреждённые грибы, потому что с возрастом они накапливают больше вредных веществ, а их ткани начинают разлагаться, что повышает риск отравления даже у съедобных видов. Нельзя определять безопасность сырых грибов по вкусу. Так, сыроежки могут быть горькими, а бледные поганки, в свою очередь, абсолютно безвкусны. Причём риск столкнуться с аллергией и раздражением есть при «дегустации» и тех, и других, предупредили в Роспотребнадзоре.

Гриб или погиб

После сбора грибы нужно тщательно перебрать: отсортировать по видам, убрать червивые, перезревшие, без ножек, дряблые, а также несъедобные и ядовитые, если они по ошибке попали в корзину. Лучше сделать это в день сбора.

Причиной отравления, как правило, становится не только несоблюдение мер безопасности при сборе и сортировке, но и неправильная термическая обработка. Сначала грибы нужно очистить от земли, хорошо промыть, замочить и отварить. Только после этого их можно использовать для приготовления блюд.

Отравился - к врачу

Отравление грибами, по словам врачей, довольно распространено. Ежегодно более тысячи человек по всей России оказываются в больнице именно по этой причине, отмечает главный врач ГБУЗ ПО «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Мария Отраднова. При этом количество смертей от таких отравлений с каждым годом растёт.

Гриб или погиб

После употребления грибов должны насторожить следующие симптомы: резкая головная боль, сильная тошнота, рвота, схваткообразные боли в области живота и кишечника, обильный жидкий стул, нарушение чёткости зрения, сильная жажда, хриплый голос, судороги конечностей, головокружение, слабость, обильное потоотделение, понижение давления и учащение пульса. В особо тяжёлых случаях холодеют пальцы, а кожа приобретает синеватый оттенок. Также при отравлении некоторыми видами грибов возможны галлюцинации.

Подобные симптомы могут проявиться уже через 1,5–2 часа после употребления грибов. Если человек отравился особо ядовитыми грибами — бледной поганкой или мухомором, — симптомы могут возникнуть значительно позже: через 6–22 часа. Угроза здоровью в таком случае ещё более велика, подчеркнула Мария Отраднова.

Гриб или погиб

При появлении первых симптомов нужно незамедлительно вызвать врача или доставить человека в больницу. До приезда врача следует промыть пострадавшему желудок: дать выпить три раза по два стакана воды комнатной температуры, а затем вызвать рвоту. После этого дать адсорбент, например активированный уголь (0,5–1 г/кг массы тела). Во избежание обезвоживания следует давать пострадавшему как можно больше жидкости — минеральной негазированной воды или охлаждённой кипячёной. Важно обеспечить больному покой: уложить в прохладном помещении, при ознобе укутать.

Если есть остатки грибов, не следует их выбрасывать. Лучше передать их медикам, чтобы они смогли точно определить, каким именно видом грибов человек отравился. Также важно сообщить врачу, кто вместе с пострадавшим употреблял грибы.

Отравление грибами — серьёзная угроза здоровью и жизни человека, поэтому, как правило, требуется лечение в условиях стационара.

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