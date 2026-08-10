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Происшествия

Тело мужчины обнаружили в озере в Стругокрасненском округе

10 августа 2026 года, 15:30

Тело мужчины с признаками утопления обнаружили на берегу озера Лапинское вблизи деревни Лапино в Стругокрасненском муниципальном округе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Тело мужчины обнаружили в озере в Стругокрасненском округе

Фото: СУ СК России по Псковской области

По данному факту следователями проводится процессуальная проверка.

Предварительно, во время отдыха на берегу озера мужчина распивал алкоголь, после чего отправился купаться и нырнул в воду с расположенных на берегу мостков. Через некоторое время его тело обнаружила в воде отдыхающая женщина. Она доставила его к берегу, после чего связалась с правоохранителями и сообщила о случившемся.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Телесных повреждений, которые бы свидетельствовали о криминальном характере смерти, обнаружено не было.

«В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – подчеркнули в ведомстве.

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