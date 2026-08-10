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Общество

Псковички проходят обучение специалистов ресурсных центров проекта «Навигаторы детства»

10 августа 2026 года, 11:37

Представители Псковской области принимают участие в обучении специалистов ресурсных центров Всероссийского проекта «Навигаторы детства», которое проходит в Москве, сообщили «Псковской правде» в министерстве образования региона.

Псковички проходят обучение специалистов ресурсных центров проекта «Навигаторы детства»

Фото министерства образования Псковской области

От Псковской области в мероприятии участвуют специалист по аналитической деятельности Анна Яковлева и специалист по медиасопровождению Дарина Алексеева.

Организаторы подготовили для участников лекции и мастер-классы от ведущих экспертов, а также блоки по обмену опытом и лучшими практиками с коллегами.

Региональные команды проекта ежегодно обучают в рамках комплексной подготовки специалистов, способствующих развитию воспитательной среды и созданию пространства возможностей для подрастающего поколения во всех субъектах РФ.

«Эта обучающая программа в Москве – невероятный стимул для дальнейшей работы! Особенно ценным стал обмен опытом с коллегами со всей страны, а также глубокое погружение в современные подходы к медиасопровождению. Чувствую прилив энергии и готовность применять полученные знания для усиления воспитательной среды в Псковской области и для наших «Навигаторов детства»!» – отметила Дарина Алексеева.

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