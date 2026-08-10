Выплаты служащим в войсках беспилотных систем увеличили в Псковской области

В Псковской области увеличили объем поддержки для тех, кто заключает контракт на службу в войсках беспилотных систем. Об этом в своем официальном канале в национальном мессенджере МАХ сообщил губернатор Михаил Ведерников.

По его словам, сумма региональных выплат теперь составляет 1,5 млн рублей.

Михаил Ведерников напомнил, что сразу после подписания контракта боец получает 1,4 млн рублей, из которых 400 тысяч рублей – федеральная выплата.

Помимо этого, через месяц службы военнослужащим из регионального бюджета дополнительно выплатят 250 тысяч рублей, через два месяца – еще 250 тысяч рублей.

При этом все остальные выплаты сохраняются. Речь, в частности, идет о ежемесячном денежном довольствие от 210 тысяч рублей и выплатах до 1 млн рублей за выполнение боевых задач. «Если вы готовы защищать Родину в одном из самых современных родов войск, обращайтесь в военный комиссариат», – подчеркнул губернатор.