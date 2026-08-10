Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Выплаты служащим в войсках беспилотных систем увеличили в Псковской области

10 августа 2026 года, 09:21

В Псковской области увеличили объем поддержки для тех, кто заключает контракт на службу в войсках беспилотных систем. Об этом в своем официальном канале в национальном мессенджере МАХ сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Выплаты служащим в войсках беспилотных систем увеличили в Псковской области

Фото: скрин видео из канала Михаила Ведерникова в МАХ

По его словам, сумма региональных выплат теперь составляет 1,5 млн рублей.

Михаил Ведерников напомнил, что сразу после подписания контракта боец получает 1,4 млн рублей, из которых 400 тысяч рублей – федеральная выплата.

Помимо этого, через месяц службы военнослужащим из регионального бюджета дополнительно выплатят 250 тысяч рублей, через два месяца – еще 250 тысяч рублей.

При этом все остальные выплаты сохраняются. Речь, в частности, идет о ежемесячном денежном довольствие от 210 тысяч рублей и выплатах до 1 млн рублей за выполнение боевых задач. «Если вы готовы защищать Родину в одном из самых современных родов войск, обращайтесь в военный комиссариат», – подчеркнул губернатор.

Telegram канал @pskovpravda
  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

На ралли «Пушкинские Горы» выйдут 64 экипажа
В Дедовичах горел автомобиль ВАЗ
Великие Луки с размахом отпразднуют свое 860-летие
Чудотворная икона Божией Матери «Умиление» из Печор прибыла на Камчатку
Суд в Пскове приговорил Льва Шлосберга* к 11 годам колонии
В Пскове снова забил фонтан у Рижской гостиницы
В Великолукском районе на мосту через реку Вскувица смонтировали балки пролетного строения
В Островском районе пройдут региональные соревнования по лыжероллерам
Марина Гаращенко: Центры здоровья в Великих Луках и Пскове будут флагманскими

Комментарии

Авторизация
No comments
Истоки перемен

Общество
13 августа 15:05

Истоки перемен

Почему молодежь возвращается в Печоры
Молодо-зелено

Общество / Экология
12 августа 12:23

Молодо-зелено

Как берегут природу Псковской области
«Я хочу вернуться»

Общество / Образование
7 августа 12:31

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа