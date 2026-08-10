Более 14 тысяч заявлений на участие в ДЭГ уже подали жители Псковской области

На данный момент заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на предстоящих сентябрьских выборах подали 14 153 жителя Псковской области – 2,89% от численности избирателей, сообщили «Псковской правде» в облизбиркоме.

18, 19 и 20 сентября 2026 года на территории Псковской области пройдут выборы депутатов Государственной Думы России, регионального Законодательного Собрания, а также дополнительные выборы депутатов в трех муниципальных округах.

«Для тех, кто планирует находиться вдали от дома или своего избирательного участка, работает механизм «Мобильный избиратель»», – подчеркнули в Избирательной комиссии региона. Уже подано 638 заявлений о голосовании по месту нахождения.

Напомним, жители Псковской области могут проголосовать на выборах в любой удобный день. Голосование будет трехдневным – 18, 19 или 20 сентября 2026 года