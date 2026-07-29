Дети нашего двора

Для многих советское время связано с ностальгией и тёплыми чувствами. Иногда достаточно одной детали, чтобы время будто повернулось вспять: потрёпанного журнала «Мурзилка», запаха выпечки или знакомой мелодии из радиоприёмника. У псковичей есть шанс снова вернуться в любимую эпоху — посетить иммерсивный спектакль 60–70-х годов в рамках фестиваля «Псковские каникулы». Что ещё интересного ждёт путешественников во времени — в материале «Псковской правды».

Родное для многих

С 30 июля по 2 августа в Пскове на набережной реки Великой (пространство от Профсоюзной, 16 до колледжа искусств) пройдёт фестиваль «Псковские каникулы». 30 и 31 июля гостей ждут с 15:00 до 22:00, 1 и 2 августа — с 11:00 до 22:00. Центральным событием праздника станет иммерсивный спектакль, посвящённый 60–70-м годам. Зрители не останутся пассивными наблюдателями, а смогут стать частью бытовых сцен из советской эпохи и буквально прожить несколько мгновений того времени, отметили организаторы. Псковичи увидят более 20 сцен из советского быта: например, смогут подслушать разговор у подъезда или заглянуть в двор.

«Они не будут закреплены за определёнными локациями и будут проходить на всей территории праздника, то есть вы идёте и становитесь свидетелем какой-то сценки», — объяснил директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин. В спектакле примут участие не только псковские актёры, но и специалисты из Санкт-Петербурга и Москвы, подчеркнул он. Гости праздника смогут не только посмотреть спектакль, но и поиграть в знакомые с детства игры — классики, городки и резиночку.

Поесть и поиграть

Советская эпоха славится гастрономией, знакомой целому поколению. Гости мероприятия смогут попробовать популярные блюда советской кухни и продукты, ассоциирующиеся с детством, в специальном фудкорте, стилизованном под ту эпоху. Псковичей также ждёт концертная программа со знакомыми мелодиями. Будут работать и интерактивные площадки: игры, мастер-классы и фотозоны с винтажными коврами на стенах, советской мебелью и проигрывателями. Гости праздника смогут поиграть в лото, посмотреть фильмы 60–70-х годов под открытым небом и проверить свою меткость в тире.

«Если у вас на антресолях завалялся костюм в советском стиле, приходите прямо в нём, чтобы почувствовать себя частью праздника», — сказал Александр Робин. Кроме того, в рамках фестиваля будет работать выставка «СССР: радио и телевидение», посвящённая истории советской радиотехники и телевизионного вещания. Экспозиция включает более 40 экспонатов — телевизоры, проигрыватели, радиоприёмники. Представлены и редкие экземпляры, среди которых механический телевизор и радиоприёмник великолукского производства. На выставке организована интерактивная площадка, где посетители смогут познакомиться с азбукой Морзе и попробовать применить полученные знания на практике.