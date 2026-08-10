Высотность здания Дома культуры в гдовской Самолве планируют увеличить

Высотность здания Дома культуры в деревне Самолва Гдовского района планируют увеличить. Об этом в своем канале в МАХ сообщил губернатор Михаил Ведерников.
Высотность здания Дома культуры в деревне Самолва Гдовского района планируют увеличить. Об этом в своем канале в МАХ сообщил губернатор Михаил Ведерников.
По его словам, единое культурно-туристическое пространство объединяет под одной крышей и Дом культуры с выставочным залом и музеем, и библиотеку.
«Вместе с коллегами обсудили проект масштабной модернизации здания, разработанный Проектным офисом нашего Министерства культуры», – отметил Михаил Ведерников.
Губернатор подчеркнул, в планах увеличить высотность здания для обустройство полноценного концертного зала. Также будут полностью обновлены внутренние пространства. Работы, в частности, проведут по всем современным стандартам.
На прилегающей территории, согласно проекту, будут созданы площадка для детских мастер-классной, торгово-ярмарочные ряды и уютная парковая зона отдыха.
«Проект отличный. Правительство области обязательно поддержит муниципалитет в подготовке проектно-сметной документации», – подчеркнул он и пояснил, что это позволит им участвовать в федеральных программах для финансирования ремонта.
В целом же за пять лет, начиная с 2021 года, на развитие Гдовского района было направлено свыше 2,5 млрд рублей, в том числе за счет нацпроектов и госпрограмм.
«Привлечение таких масштабных средств позволяет обновлять инфраструктуру и повышать комфорт жизни в муниципалитете», – заключил глава региона.