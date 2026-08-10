Семилетний ребенок и женщина пострадали в ДТП в Локнянском районе. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».

Автомобиль Nissan Qashqai, следуя от Великих Лук в сторону Локни, у деревни Башово в Локнянском районе съехал в кювет. В результате ДТП пострадали женщина и семилетний ребенок. Медики оказали им необходимую помощь.

Решался вопрос о госпитализации. На месте происшествия работали бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции и пожарные подразделения.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.