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Происшествия / ДТП

Три человека погибли и 31 пострадал в ДТП на псковских дорогах за неделю

10 августа 2026 года, 11:09

На прошлой неделе, с 3 по 9 августа, в Псковской области в результате ДТП три человека погибли, еще 31 получил травмы различной степени тяжести, сообщили «Псковской правде» в региональном Управлении Госавтоинспекции УМВД России.

Три человека погибли и 31 пострадал в ДТП на псковских дорогах за неделю

Фото из Телеграм-канала «ПАИ. Псковская сводка»

Сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 21 ДТП и пресекли 1 133 административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Дорожные инспекторы также выявили 37 водителей, которые управляли транспортом в состоянии опьянения. Семеро из них делали это не в первый раз и были задержаны.

«Госавтоинспекция напоминает: Правила дорожного движения – это не просто рекомендации, а обязательные требования, от соблюдения которых зависят человеческие жизни! Ответственность и самодисциплина на проезжей части – обязательны для каждого без исключения участника дорожного движения», – подчеркнули в Управлении Госавтоинспекции Псковской области.

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