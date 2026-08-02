Путевая семья

В первое воскресенье августа страна отметила День железнодорожника. Праздник был учреждён ещё в царской России, в 1896 году. Через год после учреждения праздника, в 1897 году, станцию Печоры Псковские включили в состав Балтийской и Псково-Рижской железной дороги. Строительство станции было начато 1888 году, и уже в 1889 году её ввели в эксплуатацию как узловую. Станция помнит все повороты истории и всех железнодорожников, которые трудились здесь без малого 130 лет. Часто железная дорога становилась домом для целых династий. С одной из таких «железных семей» побеседовал наш корреспондент «Псковской правды».

Железная леди

Светлана Егоровна Третьякова — удивительно скромный человек. Отдав железной дороге 33 года жизни, она считает, что писать надо не о ней, а о её бригаде и тех, кто отработал в отрасли более 35 лет. «Поздравьте с праздником молодых, которые работают сейчас и передайте от меня большой привет третьему линейному участку - это главное», - говорит Светлана Егоровна.



Она родилась в Новосибирской области. Училась в Искитиме на токаря и в Вычислительном центре Новосибирского академгородка на бухгалтера, но работать по этим специальностям не пришлось из-за замужества и рождения детей. После развода с мужем, забрав с собой малолетних детей, приехала в Печоры к брату. «Брат работал вместе с невесткой на железной дороге, и я устроилась туда же. Мне сразу дали уголок, и я стала работать», - вспоминает Светлана Егоровна. Она поступила в бригаду путейцев монтёром пути. В наши дни на эту тяжёлую работу женщин не принимают, да и в 1977 году их было всего четверо. Светлана Егоровна рассказывает: «Это была тяжёлая мужская работа. Мы меняли шпалы и рельсы и в жару, и в снег. Никаких особых аварийных ситуаций не было. Всё было однообразно и сложно. Для того мы и работаем каждый день, чтобы ничего не случалось. Единственный раз на моей памяти было происшествие, которое меня испугало. Я делала обход участка, и в это время шёл поезд, а с ним наперегонки бежал лось как раз по той стороне, где я стояла, пропуская поезд. Он перебежал пути прямо перед тепловозом». Светлана Егоровна умалчивает, сколько весит инструмент путейца — кувалда для забивания костылей и ключ для подтягивания гаек на рельсах. Представьте, что эти тяжести нужно носить с собой целый день, проходя не один десяток километров за смену.



Участок, который обслуживала бригада, был большим: от станции Вилло до Печор (от сорок восьмого до тридцатого километра). Бывало, рельсы лопались от износа или холода. При жаре мог случиться «выброс» - искривление рельс, когда они образуют недопустимый по нормам угол. Старались всё быстро устранять, чтобы избежать аварий. Набравшись опыта, Светлана Егоровна стала бригадиром и проработала в этой должности 15 лет. На вопрос о том, сложно ли было руководить мужской бригадой, отвечает, что всегда решения принимала вместе с мастером и опиралась на его глубокие технические знания: «Работа, конечно, тяжёлая, но я как-то справлялась с помощью коллег и отработала 33 года». В 2021 году «железная леди» вышла на пенсию, вырастив себе достойную смену.

Семья - не только родственники

Железную дорогу Светлана Егоровна воспринимает как дом родной. Здесь она встретила второго мужа и родила третьего ребёнка. Здесь сложилась их династия железнодорожников.



Старший сын Дмитрий учился в училище на станции Дно, а профессию машиниста осваивал во Ржеве. Его стаж на железной дороге — 35 лет, из них 28 лет он возил вагоны с глиной на завод по производству керамической плитки. Довелось ему послужить и на маневровом тепловозе. Второй сын Евгений учился на помощника машиниста и тоже работал путейцем. К сожалению, его уже давно нет в живых. Дочь Марина окончила железнодорожное училище, и её взяли на работу сигналистом. Эта должность требует большой ответственности за безопасность путейцев. Когда рабочие косят траву на путях, обдувают снег или выполняют иные работы, они могут не слышать звука движущегося поезда. Сигналист, владеющий системой оповещений, подаёт им звуковой сигнал с помощью рожка, чтобы они ушли с пути. Вспоминая детство, Марина Александровна рассказывает: «Мы росли вблизи железной дороги. Наши дома располагались здесь, в них жили люди, которые работали вместе. Поэтому мы все были как одна большая семья, жили очень дружно. Взрослые в свободное время устраивали между собой турниры по волейболу. А мы, дети, играли в то, что видели вокруг. Например, очень любили катать старую тележку из вагона-ресторана. Нагружали её всяким «товаром» и «торговали» этим добром. Также мы любили играть «в дом» и для этих целей выбирали заброшенные сараи. Сарай приводили в порядок, очищали от хлама и игралитам. Зимой у нас всегда были крепости из снега. Мы сами наряжали ёлки и устраивали интересные новогодние праздники. Мама была бабой Ягой. Было очень весело».



Живя возле линии, дети чётко понимали, что это опасно и никогда не бегали по путям и не шалили там. «Детей было очень много. Мы росли без детского сада, но родители ходили домой на обед, присматривали за нами. Дети железнодорожников держались вместе, играли сообща и с малых лет понимали суть работы родителей. Чувство семейственности укреплялось и отношением к детям работников. Марина Александровна вспоминает: «Дети железнодорожников пользовались некоторыми привилегиями. Когда я пошла учиться в железнодорожное училище в Дно, то до места учёбыи обратно я могла ездить бесплатно». Светлана Егоровна добавляет: «Два поколения у нас железнодорожники, а вот внуки выбралисвой путь. Наша Кристина стала стоматологом и работает в поликлинике, а Саша пошла в певицы».

Пути путейцев