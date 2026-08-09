Водитель оставил пострадавшего пассажира и скрылся с места ДТП в Печорах. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».

У дома №14 на улице Сахалин водитель Audi 80 врезался в припаркованный микроавтобус ГАЗель, который в результате удара столкнулся с автомобилем Lada.

После происшествия водитель скрылся, оставив в салоне травмированного 20-летнего пассажира. Прибывшая бригада медицины катастроф доставила его в больницу.

На месте ДТП также работали пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.