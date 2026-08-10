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Общество

Плакаты с алгоритмом получения льготных лекарств появятся в медучреждениях Псковской области

10 августа 2026 года, 17:52

Памятки с алгоритмом получения льготных лекарств появятся в медучреждениях Псковской области. Первый плакат разместили в филиале «Дедовичский» Порховской межрайонной больнице, сообщили «Псковской правде» в Псковском реготделении Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию».

Плакаты с алгоритмом получения льготных лекарств появятся в медучреждениях Псковской области

Фото: скрин видео из группы «Народный Фронт | Псковская область»

После многочисленных обращений жителей Псковской области на прямую линию с президентом России Владимиром Путиным «Народный фронт» провел рабочую встречу с представителями регионального министерства здравоохранения. По её итогам специалисты пришли к выводу, что такое количество вопросов связано с отсутствием понятной информации о порядке получения льготных лекарств.

Первым делом была разработана подробная памятка и опубликована в соцсетях.

Теперь же специалисты подготовили информационные плакаты с алгоритмом получения льготных лекарств. Его уже разместили в больнице в Дедовичском районе. В дальнейшем памятки появятся и в других медучреждениях Псковской области.

«Народный фронт продолжает работать вместе с Министерством здравоохранения Псковской области, чтобы жители могли быстро получить ответы на свои вопросы и без лишних сложностей воспользоваться положенными мерами поддержки», – подчеркнули в псковском реготделении Общероссийского общественного движения.

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