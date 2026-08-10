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Происшествия

Взрослого и ребенка спасли на пожаре в жилом доме в Пскове

10 августа 2026 года, 17:00

Двух человек, один из которых ребенок, спасли на пожаре в жилом доме в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

Взрослого и ребенка спасли на пожаре в жилом доме в Пскове

Фото Дарьи Хватковой

Информация о возгорании в двухкомнатной квартире девятиэтажного жилого дома на улице Гагарина в Пскове поступила на пульт дежурного поздним вечером.

Помещение кухни выгорело изнутри по всей площади.

Прибывшие пожарные подразделения эвакуировали десять человек, спасли двух человек, один из которых ребенок. Еще одного пострадавшего доставили в больницу.

«Предположительной причиной стал аварийный режим работы электрического оборудования и сетей вследствие короткого замыкания», – отметили в ведомстве.

Привлекались девять специалистов МЧС России и четыре единицы техники.

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