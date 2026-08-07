«Я хочу вернуться»

Псковская область вновь стала точкой на карте, где молодые соотечественники из разных стран знакомятся с Россией не по учебникам, сообщениям в интернете или рассказам родных, а вживую. В программе международной культурно-образовательной программы «Здравствуй, Россия!» — посещение исторических мест, мастер-классы, знакомство с культурой региона и современными медиа. С начала августа регион принимает участников международной культурно-образовательной программы «Здравствуй, Россия!». В Псков приехали 37 ребят в возрасте от 14 до 19 лет из 12 стран: Абхазии, Армении, Азербайджана, Беларуси, Греции, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Франции, Южной Осетии и Аргентины.

Познакомить со страной

Программа «Здравствуй, Россия!» реализуется с 2014 года по линии Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Каждый год в Россию приезжают около тысячи молодых людей примерно из 50 государств. Это победители конкурсов по русскому языку, истории и культуре, а также активисты молодёжных и общественных проектов. Псковская область присоединилась к программе в 2022 году и уже несколько раз принимала делегации. За это время молодые соотечественники успели побывать в Пскове, Пушкинских Горах, Печорах, Изборске, Острове и других знаковых местах региона. Нынешняя смена уже успела познакомиться с Псковским кремлём, Пушкинскими Горами и музеем-заповедником «Михайловское». В один из дней ребята заглянули в областной медиахолдинг: увидели, как создаются телепрограммы и радиопередачи, попробовали себя в качестве ведущих, журналистов и экспертов на брифинге.

Город, который завораживает

Вера окончила восьмой класс и живёт в белорусском Гомеле. В России она бывала и прежде — приезжала с родителями как туристка, здесь живут её родственники. Однако Псков девушка увидела впервые. «Я ожидала намного меньше, чем увидела», — признаётся она. Среди самых ярких впечатлений — мастер-класс по письму пером. «Я прямо почувствовала себя каким-то поэтом из давних времён. Очень необычно было», — говорит школьница.