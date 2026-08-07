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Общество / Образование

«Я хочу вернуться»

Псков впечатлил молодежь из-за рубежа

Текст:
Ольга Нефёдова
7 августа 2026 года, 12:31
Фото: Андрей Степанов
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Псковская область вновь стала точкой на карте, где молодые соотечественники из разных стран знакомятся с Россией не по учебникам, сообщениям в интернете или рассказам родных, а вживую. В программе международной культурно-образовательной программы «Здравствуй, Россия!» — посещение исторических мест, мастер-классы, знакомство с культурой региона и современными медиа.

С начала августа регион принимает участников международной культурно-образовательной программы «Здравствуй, Россия!». В Псков приехали 37 ребят в возрасте от 14 до 19 лет из 12 стран: Абхазии, Армении, Азербайджана, Беларуси, Греции, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Франции, Южной Осетии и Аргентины.

Познакомить со страной 

Программа «Здравствуй, Россия!» реализуется с 2014 года по линии Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом. Каждый год в Россию приезжают около тысячи молодых людей примерно из 50 государств. Это победители конкурсов по русскому языку, истории и культуре, а также активисты молодёжных и общественных проектов.

Псковская область присоединилась к программе в 2022 году и уже несколько раз принимала делегации. За это время молодые соотечественники успели побывать в Пскове, Пушкинских Горах, Печорах, Изборске, Острове и других знаковых местах региона.

Нынешняя смена уже успела познакомиться с Псковским кремлём, Пушкинскими Горами и музеем-заповедником «Михайловское».

В один из дней ребята заглянули в областной медиахолдинг: увидели, как создаются телепрограммы и радиопередачи, попробовали себя в качестве ведущих, журналистов и экспертов на брифинге.

Город, который завораживает

Вера окончила восьмой класс и живёт в белорусском Гомеле. В России она бывала и прежде — приезжала с родителями как туристка, здесь живут её родственники. Однако Псков девушка увидела впервые.

«Я ожидала намного меньше, чем увидела», — признаётся она.

Среди самых ярких впечатлений — мастер-класс по письму пером.

«Я прямо почувствовала себя каким-то поэтом из давних времён. Очень необычно было», — говорит школьница.

«Я хочу вернуться»
Вера приехала из Гомеля
фото Андрей Степанов

Понравилась ей и экскурсия в областной медиахолдинг. Вера признаётся, что ей всегда хотелось понять, как создаётся телевизионная картинка и что происходит за кадром.

«Здесь нам показали изнанку этого процесса — это очень интересно», — отметила она.

Для Нигины из Ташкента поездка стала первым осознанным визитом в Россию. Девушка родилась в Уфе, но в годовалом возрасте переехала с семьёй в Узбекистан. Русский язык для неё родной, хотя сама Нигина и её родители по национальности татары.

Сейчас Нигина учится на первом курсе Международного аграрного университета по направлению «Экономика». В проект она попала благодаря эссе, посвящённому истории своей семьи.

«Я хочу вернуться»

фото Андрей Степанов
«Я хочу вернуться»

фото Андрей Степанов
«Я хочу вернуться»

фото Андрей Степанов
«Я хочу вернуться»

фото Андрей Степанов

«У меня со стороны дедушки были русские родственники, которые участвовали в Великой Отечественной войне. О русских в своей семье я и писала», — пояснила девушка.

Нигина уже участвовала в проектах «Русского дома» в Узбекистане. В одном из них она занималась созданием «стены памяти» — хотела сохранить истории своих родных, которых нет в официальных архивах, но память о которых бережно хранят в семье.

«Я хочу вернуться»
Нигина в России впервые в осознанном возрасте
фото Андрей Степанов

Первое впечатление от Пскова сложилось у неё прямо в аэропорту.

«Когда мы прилетели, нас встретили девушки, которые пели, танцевали и угощали караваем с солью. Было очень приятно», — вспоминает она.

Псковский кремль, древняя архитектура и природа оставили у девушки сильные эмоции.

«Очень красиво, много фотографий сделали. Это просто какое-то невообразимое чувство. Архитектура, природа — вообще всё завораживает», — говорит она.

По её мнению, участие в таком проекте позволяет не только увидеть новые города, но и найти друзей.

«Во-первых, ты общаешься со сверстниками из других стран. Во-вторых, расширяется кругозор: видишь что-то новое, изучаешь, участвуешь в мастер-классах», — отмечает она.

«Я хочу вернуться»

фото Андрей Степанов
«Я хочу вернуться»

фото Андрей Степанов
«Я хочу вернуться»

фото Андрей Степанов
«Я хочу вернуться»

фото Андрей Степанов

Своими глазами 

Диана живёт в Абхазии. В России она бывала неоднократно, но Псковскую область посетила впервые. О возможности стать участницей «Здравствуй, Россия!» ей рассказала преподавательница.

До поездки девушка читала о Пскове и знала, что это один из древнейших городов России с богатой историей. Однако живое знакомство с городом оказалось ярче любой предварительной информации.

Диану удивили природа и климат региона. В Абхазии она привыкла к другой растительности и погоде, однако в Пскове, говорит девушка, ей очень комфортно.

«Я хочу вернуться»
Диана в России была неоднократно, но Псковскую область посетила впервые
фото Андрей Степанов

Насыщенный график требует сил, но усталость Диана называет приятной.

«Нам очень здесь нравится», — добавляет она.

Шестнадцатилетний Альберт приехал из армянского Дилижана. Для него это первая поездка в Россию. Сначала он провёл день в Москве, затем вместе с другими участниками прилетел в Псков.

В программу Альберт попал благодаря рекомендации учительницы русского языка. Молодой человек активно участвовал в проектах «Русского дома», а русский язык давно занимает важное место в его жизни.

«У меня в семье не говорят на русском. Я выучил язык по русским мультфильмам. Любил говорить по-русски со своими друзьями. У меня их много из России, Украины, Беларуси», — рассказал он.

Альберт не скрывает, что перед путешествием испытывал волнение.

«Я хочу вернуться»
Альберт увидел сходство между Псковом и родным Дилижаном
фото Андрей Степанов

«У нас иногда негативно говорят о России, и я ожидал какого-то подвоха. Но как же тут хорошо», — признался он.

Москва юноше показалась слишком шумной, а Псков оказался близок по настроению. Больше всего его поразила тишина города. В этом он увидел сходство между Псковом и родным Дилижаном.

«Поначалу мне было непривычно, потому что я приехал из гор и привык видеть горы. Но это не отменяет того, что у вас очень красиво», — отметил он.

После этой поездки молодой человек задумался о возвращении в Россию, чтобы посетить другие города страны.

Сверить ожидания 

«Я хочу вернуться»
Для Игоря знакомство с Псковом стало важным дополнением к уже пройденным маршрутам.
фото Андрей Степанов

Семнадцатилетний Игорь приехал в Псков из Гомеля. В отличие от Альберта, он уже не раз бывал в России: путешествовал по Крыму, Москве и Санкт-Петербургу. Но Псков до этого момента оставался для него неизведанным городом.

«Впечатления насыщенные. Спасибо огромное, что разработали такую программу. Здесь классная история и всё круто», — поделился молодой человек.

В проект Игорь попал благодаря активности в общественной и конкурсной жизни. «Я себя хорошо проявлял, был активным в мероприятиях. Так и заслужил поездку», — говорит он.

Для Игоря, который любит путешествовать по России, знакомство с Псковом стало важным дополнением к уже пройденным маршрутам. Как и для других участников программы, эта поездка дала возможность увидеть страну своими глазами, почувствовать её атмосферу и по-новому взглянуть на историю, культуру и людей.

Несколько дней в Псковской области для ребят стали не только насыщенной экскурсией, но и пространством для общения, новых знакомств и личных открытий. А для кого-то — поводом вновь приехать в Россию и продолжить знакомство с её городами.

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