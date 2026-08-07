«Я хочу вернуться»

Псковская область вновь стала точкой на карте, где молодые соотечественники из разных стран знакомятся с Россией не по учебникам, сообщениям в интернете или рассказам родных, а вживую. В программе международной культурно-образовательной программы «Здравствуй, Россия!» — посещение исторических мест, мастер-классы, знакомство с культурой региона и современными медиа.
С начала августа регион принимает участников международной культурно-образовательной программы «Здравствуй, Россия!». В Псков приехали 37 ребят в возрасте от 14 до 19 лет из 12 стран: Абхазии, Армении, Азербайджана, Беларуси, Греции, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Франции, Южной Осетии и Аргентины.