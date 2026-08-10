Центр инновационных видов спорта открыли в Печорах. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в своем канале в национальном мессенджере МАХ.

По его словам, площадку создали в рамках реализации проекта «Прорыв цифровых барьеров», оператором которой выступает Федерация фиджитал спорта региона.

Михаил Ведерников отметил, что в Центре молодые люди могут осваивать компьютерный спорт, фиджитал-спорт, гонки дронов, лазерный бой и спортивное программирование. Речь идет о различных инновационных дисциплинах. «Не просто развлечение, а спорт будущего на стыке физической активности и цифровых технологий, который развивает и тело, и интеллект», – подчеркнул губернатор.

Площадку оснастили консольной зоной, компьютерным залом, уличной площадкой для лазертага и VR-пространством. Также там хотят открыть стримерскую студию.