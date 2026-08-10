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Общество

Участие во всероссийском форуме в Москве принимает жительница Псковской области

10 августа 2026 года, 11:18

XI Всероссийский форум «Развитие малых городов и исторических поселений» проходит в Москве с 8 по 10 августа. Участие в нем принимает сотрудника управления по строительству, ЖКХ и дорожному хозяйству администрации Новосокольнического района Екатерина Мосякова, сообщили «Псковской правде» в администрации округа.

Участие во всероссийском форуме в Москве принимает жительница Псковской области

Фото администрации Новосокольнического округа

Форум «Развитие малых городов и исторических поселений» объединил представителей органов власти, муниципалитетов, экспертного сообщества и бизнеса. На площадках обсуждаются развитие городской среды, благоустройство, сохранение исторического наследия и практики, которые могут быть применены в малых городах.

«Половину первого дня провела под впечатлением от выставки «Развитие малых городов и исторических поселений». Столько крутых идей, проектов и людей в одном месте! Атмосфера просто заряжает. Москва не даёт расслабиться ни на минуту», – отметила Екатерина Мосякова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Она также сообщила, что приняла участие в мероприятии, посвященном 70-летию начала празднования Дня строителя, которое прошло на стадионе «Лужники».

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