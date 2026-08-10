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Общество

MAX активно используют для заселения в гостиницы Псковской области

10 августа 2026 года, 15:59

Возможности национального мессенджера MAX для комфортного заселения в гостиницы используют жители и гости Псковской области. Данную систему уже внедрили 12 средств размещения, расположенных на территории региона, пишет ПАИ.

MAX активно используют для заселения в гостиницы Псковской области

Фото: ПАИ

В списке средств размещения – загородный отель «Волынь», гостиница «Центр загородного отдыха «Лукоморье», база отдыха «Пушкиногорье», загородный отель «Плесков», спортивно-туристический комплекс «Раздолье», гостинично-ресторанный комплекс «Амарис», база отдыха «Алоль», санатории «Хилово» и «Черёха», гостиницы «Ольгинская» и «Октябрьская», курортный отель «Черёхин».

Через MAX уже заселились в «Раздолье» и «Пушкиногорье». Как рассказали менеджеры, гости считают, что это безопасный и удобный способ размещения.

Чтобы заселиться в гостиницу через мессенджер, нужно иметь смартфон с камерой. Воспользоваться сервисом можно при помощи вкладки «Цифровой ID» в приложении MAX. Там нужно выбрать «Паспорт» и нажать «Предъявить». Открывшийся QR-код следует показать сотруднику отеля. После этого нужно подтвердить личность с помощью кнопки «Подтвердить», ведущей на QR-код с фотографией.

Развитию таких инициатив способствует нацпроект «Туризм и гостеприимство».

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