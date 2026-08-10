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Происшествия / Правосудие

4,5 года колонии получил великолучанин, ударивший знакомого ножом в живот

10 августа 2026 года, 16:38

4,5 года колонии получил великолучанин, ударивший знакомого ножом в живот, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе судов Псковской области.

4,5 года колонии получил великолучанин, ударивший знакомого ножом в живот

Фото: pxhere.com

В июне житель Великих Лук, находясь на лестничной площадке одного из домов по улице Гоголя, поссорился со своим знакомым на почве личных неприязненных отношений. В ходе конфликта он ударил мужчину ножом в живот.

По данному факту было возбуждено уголовное дело в рамках пункта «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В ходе заседания 47-летний великолучанин полностью признал свою вину.

Великолукский городской суд отправил обвиняемого на 4,5 года в исправительную колонию особого режима и лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 11 месяцев 18 дней.

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