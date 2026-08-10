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Общество

31 единицу оружия изъяли у граждан псковские росгвардейцы за неделю

10 августа 2026 года, 16:16

На предыдущей неделе, с 3 по 9 августа, в Псковской области росгвардейцы изъяли у граждан 31 единицу оружия и порядка 200 боеприпасов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

31 единицу оружия изъяли у граждан псковские росгвардейцы за неделю

Фото Управления Росгвардии по Псковской области

За указанный период сотрудники подразделений лицензионно‑разрешительной работы провели 35 проверок условий хранения оружия и патронов у граждан.

По их итогам были выявлены 14 административных правонарушений. «Из оборота изъята 31 единица оружия и около 200 боеприпасов», – подчеркнули в Управлении.

В Росгвардии напомнили, что порядок транспортировки, ношения, использования и хранения гражданского оружия регулируется ФЗ «Об оружии». Оно, в частности, должно храниться в сейфе или металлическом шкафу, который запирается на замок.

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