31 единицу оружия изъяли у граждан псковские росгвардейцы за неделю

На предыдущей неделе, с 3 по 9 августа, в Псковской области росгвардейцы изъяли у граждан 31 единицу оружия и порядка 200 боеприпасов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

За указанный период сотрудники подразделений лицензионно‑разрешительной работы провели 35 проверок условий хранения оружия и патронов у граждан.

По их итогам были выявлены 14 административных правонарушений. «Из оборота изъята 31 единица оружия и около 200 боеприпасов», – подчеркнули в Управлении.

В Росгвардии напомнили, что порядок транспортировки, ношения, использования и хранения гражданского оружия регулируется ФЗ «Об оружии». Оно, в частности, должно храниться в сейфе или металлическом шкафу, который запирается на замок.