На 13% вырос экспорт животноводческой продукции из Псковской области, сообщили «Псковской правде» в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

С 1 января по 31 июля должностные лица отправили на экспорт в восемь стран мира 1,1 тысячу партий животноводческой продукции в количестве 26,9 тысяч тонн. Это на 13,2% превышает показатели за аналогичный период 2025 года (23,7 тысячи тонн).

За указанный период география экспорта продукции расширилась еще за счет одной страны – Филиппин. Общее же число стран-импортеров осталось без изменений.

Больше всего региональной продукции отправили в Грузию, Сербию, Азербайджан, Китай, Вьетнам, САР Гонконг Китая и на Филиппины – туда экспортировали 505 партий свинины общим весом 13,8 тысяч тонн. Еще 486 партий свиных субпродуктов (уши, шкурки, хвосты и головы) направили на Филиппины, во Вьетнам и Китай.

96 партий рыбы и рыбопродукции весом 168,3 тонны направили в Эстонию, 18 партий рыбных консервов весом 286,3 тонны экспортировали в Грузию и Азербайджан.

Одна партия мускуса кабарги весом 12,3 кг отправили в САР Гонконг Китая.

«В ходе оформления экспортных ветеринарных сертификатов государственные инспекторы ведомства убедились, что товары полностью соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям и нормам безопасности стран-импортёров», – подчеркнули в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.