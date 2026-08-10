Трассу «Псков» в Ленобласти перекрывали из-за лобового столкновения легковушки и микроавтобуса

Участок федеральной трассы «Псков» в Лужском районе Ленинградской области перекрывали из-за лобового столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на МЧС Ленобласти и ГКУ «Леноблпожспас».

ДТП произошло в ночь на понедельник, 10 августа, на 128-м км Киевского шоссе – между деревнями Долговка и Жельцы. Там столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и легковой автомобиль Hyundai Staria. От удара микроавтобус опрокинулся на бок. Его водитель оказался заблокирован внутри транспортного средства.

Прибывшие спасатели деблокировали мужчину и передали бригаде скорой помощи. Те, в свою очередь, доставили пострадавшего водителя в районную больницу.