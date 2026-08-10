Осужденные исправительного центра № 1 помогли великолукскому зооприюту

Зооприюту «Веретье» в Великих Луках осужденные к принудительным работам, отбывающие наказание в исправительном центре №1. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по Псковской области.

Осужденные исправительного центра помогли благоустроить его территорию: осуществили покос травы, отремонтировали будки для собак, привели в порядок прилегающую территорию. Также они привезли с собой корм для животных.

Все работы были проведены в свободное от основной работы время.

Администрация зооприюта «Веретье» в своих соцсетях поблагодарили осужденных за оказанное внимание и помощь, отметив их искреннюю заботу о животных.

«Подобные мероприятия, организованные администрацией исправительного центра, направлены на воспитание у осужденных чувства ответственности, сострадания и доброты, а также способствуют их успешной ресоциализации через участие в общественно полезных делах», – отметили в УФСИН России по Псковской области.