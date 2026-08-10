Мотоциклист из Санкт-Петербурга пострадала в ДТП в Печорском районе

Мотоциклист из Санкт-Петербурга пострадала в результате ДТП в Печорском районе. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».

Жительница Санкт-Петербурга на мотоцикле Suzuki при обгоне у деревни Изборск на АЗС «Лукойл» в Печорском районе столкнулась с автомобилем Citroën. После этого мотоцикл без пилота уже врезался в автомобиль Volkswagen.

В результате ДТП пострадала петербурженка. От госпитализации она отказалась.

На месте происшествия работали бригада скорой помощи, сотрудники Госавтоинспекции и спасатели АСС. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.