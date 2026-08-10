Глава Пскова: Мы держим состояние учебных учреждений на постоянном контроле

Приемка образовательных учреждений к новому учебному году прошла в Пскове. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Борис Елкин.
Приемка образовательных учреждений к новому учебному году прошла в Пскове. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Борис Елкин.
По его словам, ни одно учреждение не осталось без внимания. Специалисты тщательно проверили семь учреждений дополнительного образования, 54 детских сада и 29 школ.
«В ходе приёмки оценивали качество косметического ремонта, оснащённость классов и библиотек, исправность техники, готовность пищевых и медицинских блоков, состояние туалетных комнат», – отметил Борис Елкин.
Как подчеркнула председатель Совета руководителей общеобразовательных учреждений Пскова Елена Синёва, учреждения активно заботятся об общественных пространства: обновляют актовые и спортивные залы, обустраивают уличные спортивные площадка. Все поступившие предложения и вопросы находятся в работе.
Глава Пскова добавил, что состояние заведений держат на постоянном контре: на запросы администраций учреждений реагируют оперативно, учитывается мнение родителей, закладывается финансирование для улучшения образовательной среды.
«В этом сезоне подготовленность учреждений – на достаточно высоком уровне. Школы и детские сады практически готовы распахнуть двери для ребят!» – подытожил он.