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Общество / Образование

Глава Пскова: Мы держим состояние учебных учреждений на постоянном контроле

10 августа 2026 года, 10:30

Приемка образовательных учреждений к новому учебному году прошла в Пскове. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Борис Елкин.

Глава Пскова: Мы держим состояние учебных учреждений на постоянном контроле

Фото из соцсетей Бориса Елкина

По его словам, ни одно учреждение не осталось без внимания. Специалисты тщательно проверили семь учреждений дополнительного образования, 54 детских сада и 29 школ.

«В ходе приёмки оценивали качество косметического ремонта, оснащённость классов и библиотек, исправность техники, готовность пищевых и медицинских блоков, состояние туалетных комнат», – отметил Борис Елкин.

Глава Пскова: Мы держим состояние учебных учреждений на постоянном контроле

Фото из соцсетей Бориса Елкина

Как подчеркнула председатель Совета руководителей общеобразовательных учреждений Пскова Елена Синёва, учреждения активно заботятся об общественных пространства: обновляют актовые и спортивные залы, обустраивают уличные спортивные площадка. Все поступившие предложения и вопросы находятся в работе.

Глава Пскова: Мы держим состояние учебных учреждений на постоянном контроле

Фото из соцсетей Бориса Елкина

Глава Пскова добавил, что состояние заведений держат на постоянном контре: на запросы администраций учреждений реагируют оперативно, учитывается мнение родителей, закладывается финансирование для улучшения образовательной среды.

«В этом сезоне подготовленность учреждений – на достаточно высоком уровне. Школы и детские сады практически готовы распахнуть двери для ребят!» – подытожил он.

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