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Общество

Новые колокола освятили в храме Георгия Победоносца в Псковском районе

10 августа 2026 года, 17:35

Освящение колоколов прошло в храме святого великомученика Георгия Победоносца погоста Камно Псковского района в воскресенье, 9 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Новые колокола освятили в храме Георгия Победоносца в Псковском районе

Фото Псковской епархии

Чин освящения совершил настоятель храма иерей Василий Андреев.

«За богослужением молились прихожане храма. После освящения, каждый смог позвонить в один из новых колоколов», – отметили в Псковской епархии.

В приходе храма поблагодарили всех, кто принял участие в богослужении.

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