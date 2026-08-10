Новые колокола освятили в храме Георгия Победоносца в Псковском районе

Освящение колоколов прошло в храме святого великомученика Георгия Победоносца погоста Камно Псковского района в воскресенье, 9 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Чин освящения совершил настоятель храма иерей Василий Андреев.

«За богослужением молились прихожане храма. После освящения, каждый смог позвонить в один из новых колоколов», – отметили в Псковской епархии.

В приходе храма поблагодарили всех, кто принял участие в богослужении.