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Общество / Здоровье

Почти 50 случаев инфарктов и инсультов выявили в Псковской области за неделю

10 августа 2026 года, 13:00

На прошлой неделе, с 3 по 10 августа, в Псковской области выявили 49 случаев инфарктов и инсультов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГБУЗ ПО «Псковская станция скорой медицинской помощи».

Почти 50 случаев инфарктов и инсультов выявили в Псковской области за неделю

Фото Дарьи Хватковой

За указанный период Единый диспетчерский центр зарегистрировал 2 864 обращения. 2 274 из них были приняты для передачи выездным бригада Скорой медицинской помощи, а 213 – передали в службу Неотложной помощи при поликлинике.

Экстренных вызовов было 1 064, неотложных (без угрозы для жизни) – 991. Еще 586 поступивших обращений оказались безрезультатными, уточнили в медучреждении.

Больше всего выездов – 383 – фельдшеры совершили в общественные места, еще 375 – к детям, 43 – на места дорожно-транспортных происшествий, 29 – на пожары.

116 обращений поступило от пациентов с симптомами ОРВИ, 37 – с острым инфарктом миокарда, 12 – с острым нарушением мозгового кровообращения (инсультом).

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