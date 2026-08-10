Почти 50 случаев инфарктов и инсультов выявили в Псковской области за неделю

На прошлой неделе, с 3 по 10 августа, в Псковской области выявили 49 случаев инфарктов и инсультов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГБУЗ ПО «Псковская станция скорой медицинской помощи».

За указанный период Единый диспетчерский центр зарегистрировал 2 864 обращения. 2 274 из них были приняты для передачи выездным бригада Скорой медицинской помощи, а 213 – передали в службу Неотложной помощи при поликлинике.

Экстренных вызовов было 1 064, неотложных (без угрозы для жизни) – 991. Еще 586 поступивших обращений оказались безрезультатными, уточнили в медучреждении.

Больше всего выездов – 383 – фельдшеры совершили в общественные места, еще 375 – к детям, 43 – на места дорожно-транспортных происшествий, 29 – на пожары.

116 обращений поступило от пациентов с симптомами ОРВИ, 37 – с острым инфарктом миокарда, 12 – с острым нарушением мозгового кровообращения (инсультом).