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Общество

Подтопление зафиксировали на набережной Шмидта в Великих Луках после сильных дождей

10 августа 2026 года, 16:41

Подтопление зафиксировали на набережной Шмидта в Великих Луках после сильных дождей. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков.

Подтопление зафиксировали на набережной Шмидта в Великих Луках после сильных дождей

Фото: страница Дмитрия Белюкова в ВК

Причиной стала проблема с приемным колодцем ливневой канализации.

Дмитрий Белюков отметил, что на участке уже ведутся ремонтные работы. Специалисты обновят приемный колодец на набережной Шмидта, что позволит восстановить нормальный отвод дождевой воды и не допустить подтопления вновь.

Депутат также сообщил, что будет следить за ходом работ и результатом.

«Важно, чтобы городская инфраструктура справлялась со своей задачей и оставалась надёжной в любую погоду», – подытожил Дмитрий Белюков.

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