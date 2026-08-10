Подтопление зафиксировали на набережной Шмидта в Великих Луках после сильных дождей. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков.

Причиной стала проблема с приемным колодцем ливневой канализации.

Дмитрий Белюков отметил, что на участке уже ведутся ремонтные работы. Специалисты обновят приемный колодец на набережной Шмидта, что позволит восстановить нормальный отвод дождевой воды и не допустить подтопления вновь.

Депутат также сообщил, что будет следить за ходом работ и результатом.

«Важно, чтобы городская инфраструктура справлялась со своей задачей и оставалась надёжной в любую погоду», – подытожил Дмитрий Белюков.