С 10 август на ремонт закрывается выписная комната Псковского перинатального центра

С понедельника, 10 августа, на ремонт закрывается выписная комната Псковского перинатального центра, сообщили «Псковской правде» в медучреждении.

Работы продлятся порядка десяти дней. Специалисты обновят интерьер, добавят мягкий свет, а также создадут эстетичный фон для первых семейных фотографий.

Проведение ремонта позволит полностью преобразить это важное пространство и превратить выписную комнату в современную, стильную и уютную фотозону.

На время работ выписки будут проходить в холле – между лифтами за регистратурой.

«Приносим извинения за временные неудобства. Совсем скоро мы встретим вас в обновлённом, красивом пространстве!» – отметили в перинатальном центре.