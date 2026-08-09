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Общество

С 10 август на ремонт закрывается выписная комната Псковского перинатального центра

9 августа 2026 года, 14:48

С понедельника, 10 августа, на ремонт закрывается выписная комната Псковского перинатального центра, сообщили «Псковской правде» в медучреждении.

С 10 август на ремонт закрывается выписная комната Псковского перинатального центра

Фото Андрея Степанова

Работы продлятся порядка десяти дней. Специалисты обновят интерьер, добавят мягкий свет, а также создадут эстетичный фон для первых семейных фотографий.

Проведение ремонта позволит полностью преобразить это важное пространство и превратить выписную комнату в современную, стильную и уютную фотозону.

На время работ выписки будут проходить в холле – между лифтами за регистратурой.

«Приносим извинения за временные неудобства. Совсем скоро мы встретим вас в обновлённом, красивом пространстве!» – отметили в перинатальном центре.

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