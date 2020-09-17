Мост через Пскову: каким он будет?

Вновь созданный Совет по вопросам охраны объектов культурного наследия 15 сентября обсудил разработку концепции строительства пешеходного моста через реку Пскову, призванного закольцевать туристические маршруты и сделать сердце города еще более компактным и комфортным для прогулок. Проект моста еще только предстоит разработать, обсудить и согласовать. А пока на Совете были представлены эскизы, подготовленные как известными псковскими архитекторами, так и студентами Московского архитектурного института (МАРХИ).