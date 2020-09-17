Мост через Пскову: каким он будет?

Фото: Скриншот кадра из мультфильма «Волшебное кольцо»
Вновь созданный Совет по вопросам охраны объектов культурного наследия 15 сентября обсудил разработку концепции строительства пешеходного моста через реку Пскову, призванного закольцевать туристические маршруты и сделать сердце города еще более компактным и комфортным для прогулок. Проект моста еще только предстоит разработать, обсудить и согласовать. А пока на Совете были представлены эскизы, подготовленные как известными псковскими архитекторами, так и студентами Московского архитектурного института (МАРХИ).
Если псковичи были более чем сдержаны, то в числе предложений студентов — разводные, вантовые, прямые и изогнутые мосты, и даже целиком «нижние решетки» из прозрачных блоков.
«Псковская правда» публикует эти эскизы, попавшие в распоряжение редакции.
Мост из стекла и металла оснащен поворотным механизмом, который позволяет при необходимости открыть русло Псковы и пропустить в нее судно.
Мост из белого металла со стеклянными панелями ограждения поддерживают с одной стороны шесть опор. По мнению автора, воздушный и легкий мост впишется в исторический пейзаж, но внесет в него современный акцент.
«Нижние решетки», существовавшие между Плоской и Высокой башнями в устье Псковы в XVI веке, построенные из стеклянных блоков. Такой мост будет отсылкой к историческому облику Кремля и плавно впишется в существующую панораму.
Еще один мост из стекла и металла. Его отличительная черта — сразу две «дорожки», одна из которых ведет на правый берег Псковы от стен Кремля, вторая — с правого берега набережной.
Мост из изогнутых белых металлических прутьев белого цвета, которые крепятся к двум балкам.
Этот мост состоит из трапециевидных элементов, расположенных друг за другом. Они имитируют льдины, сбитые течением таким образом, что можно перейти с одного берега реки на другой.
Мост из полимерных материалов с ограждением из стекла состоит из трех частей: велодорожки, пешеходной части и трансформируемой части, максимально приближенной к воде, которая летом может служить причалом для лодок.
Их проекты немножко фантастичные, как это и всегда бывает, но это хорошо. Задача совета в том и состоит, чтобы их обсуждать и направлять в нужное русло.
Наталья Соловьева, замдиректора Института истории материальной культуры РАН
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